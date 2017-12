Gust

Le développeur Gust a été particulièrement actif dans le développement de nombreux J-RPG charmants ces dernières années. Night of Azure 2 : Bride of the New Moon est sorti récemment, tandis que Atelier Lydie & Suelle : Alchemists and the Mysterious Paintings sortira prochainement en occident (le titre est disponible au Japon). Récemment, le site "DualShockers" a eu la chance de discuter avec les producteurs Keisuke Kikuchi et Junzo Hosoi à propos de ces deux jeux.



Ils avaient quelques détails intéressants à partager que voici :

Tout d'abord, nous avons entendu la raison concernant la décision de sortir ces deux J-RPG sur Nintendo Switch. Le but du studio est d'avoir autant de personnes que possible pour jouer à leurs jeux. Avoir une version Switch aux côtés des versions PlayStation 4 et Steam leur permet d'élargir leur public. Leur moteur graphique utilisé dans leurs jeux est maintenant compatible avec la console de Nintendo, ce qui a été une opportunité d'extension vers une nouvelle plate-forme.







Les jeux sont d'abord développés sur PC, puis portés sur consoles. Il n'est pas très difficile de les adapter sur les différentes plates-formes, y compris sur Switch. Bien sûr, chaque hardware à ses propres spécificités, donc il peut y avoir quelques défis qui se présentent de temps en temps et quelques réglages nécessaires pour les titres en question à effectuer. En général, cependant, il n'y a pas de gros problèmes impliqués dans ce processus.



Cela étant dit, du moins pour les titres actuels, l'équipe à cherché à garder des caractéristiques égales pour toutes les consoles, donc il n'y a pas de support spécifique concernant les caractéristiques uniques de la Switch. C'est également dû au fait que la console est nouvelle. Pourtant, ils étudient la possibilité d'un support spécifique pour la Switch concernant de futurs titres et ils pourraient considérer ceci à l'occasion si cela se présente.



Nous avons également entendu un fait intéressant à propos de la localisation du nom de Suelle, qui en Japonais se lit Soeur et est d'origine Française. Normalement, ce type de décision n'est pas prise par les développeurs au Japon, mais plutôt par le biais des bureaux occidentaux de Koei Tecmo . Cela étant dit, ils essayent normalement de trouver un orthographe proche de la version Japonaise. Bien que Soeur soit facile à prononcer pour un francophone, ce n'est pas intuitif pour ceux qui viennent de pays anglophones, c'est pourquoi ils ont choisi Suelle dans la localisation occidentale.







C'est devenu une tradition dans la sous-série "Mysterious" de la saga "Atelier" d'avoir deux characters designers. La décision de qui choisir est prise normalement par le producteur et le directeur une fois le concept du jeu finalisé. Ils vont sur Pixiv (un site Japonais populaire pour les artistes) et regardent les différents illustrateurs travaillant sur des Light-Novels. Ils regardent simplement autour de toutes les possibilités et trouvent quelqu'un correspondant au thème du jeu. La sélection est faite titre par titre et ils vont normalement avec les artistes qui correspondent au concept qu'ils veulent transmettre.



Kikuchi-san a également mentionné les deux précédentes sous-séries de la saga Atelier , à savoir les trilogies "Arland" et "Dusk", qui ont toujours généré beaucoup de retours de la part des joueurs sur le troisième titre de chaque trilogie. Cette réaction à conduit les développeurs à créer les fameuses versions "Plus" sur PS Vita. Pour la série "Mysterious", les développeurs aimeraient que les joueurs qui la suivent depuis le début apprécient vraiment leur dernier jeu et c'est quelque chose que l'équipe à gardé à l'esprit pendant tout le développement. Cela étant dit, la saga Atelier est faite d'histoires réconfortantes et tranchantes, dont les joueurs ne sont pas forcément intéressés par des grandes fins épiques, mais plutôt par la façon à laquelle les personnages ressembleront à la fin de la saga. C'est pourquoi les développeurs ont visé une fin qui permettra aux joueurs ayant débuté avec Atelier Sophie : The Alchemist and the Mysterious Book d'être satisfaits.



La série à reçu à peu près un jeu tous les ans. Cela permet à l'équipe de prendre en compte les commentaires sur chaque titre, puis de les intégrer dans le volet suivant. Parfois, les joueurs voient quelque chose dans un personnage que les développeurs eux-mêmes n'ont pas remarqué, alors ils pourraient envisager de le souligner. D'un autre côté, certains personnages peuvent avoir des aspects que les fans n'ont pas appréciés, donc cela pourrait bénéficier d'ajustements pour les rendre plus sympathiques. Bien sûr, ce que les développeurs eux-mêmes aiment créer est également important et la façon dont un personnage progresse d'un jeu à l'autre est un mélange entre les commentaires des joueurs et la créativité des développeurs. En plus de cela, ils aiment également ajouter des éléments surprenants, comme Rorona qui rajeunit dans Atelier Meruru : The Apprentice of Arland .







Les développeurs regardent les commentaires provenant du Japon, mais également ceux qui proviennent de l'occident, car les jeux ne sont pas faits pour un public en particulier. Ils veulent embrasser les goûts du plus grand nombre de personnes possibles, alors ils essayent de trouver un juste milieu pour pouvoir attirer un maximum de joueurs dans le monde entier.



Ceci étant dit, Hosoi-san à clarifié qu'il s'agissait d'unr approche récente adoptée lorsque Koei Tecmo à absorbé Gust en 2014. Avant cela, le développeur avait accès à des commentaires à peu près uniquement au Japon. Fait intéressant, il y a des moments où les commentaires des occidentaux sont en conflit avec les commentaires Japonais. Quand cela arrive, les développeurs vont simplement des commentaires qui sont normaux pour eux, ce qui fonctionne d'ailleurs très bien.



Chose intéressante, nous avons appris de Kikuchi-san que lorsque Gust à décidé de créer Night of Azure , c'était censé être un jeu unique. Après le lancement du premier volet, ils ont réalisé qu'il était populaire au point d'en faire une suite. Ils ont repris certains aspects de l'histoire du premier titre et ceux-ci ont trouvé une conclusion dans Night of Azure 2 . A l'heure actuelle, Gust ne sait pas s'il pourrait y avoir un troisième volet ou pas, mais si cela arrivait, il serait probablement différent des deux premiers volets. Kikuchi-san lui-même à travaillé sur la saga Fatal Frame , dans laquelle chaque jeu est séparé. S'il devait créer un Night of Azure 3 , il aimerait adopter une approche similaire.







D'un autre côté, les développeurs pensent déjà à ce qui pourrait arriver dans la saga Atelier , mais ne peuvent partager encore aucune information.



Autre fait intéressant, Kikuchi-san et Hosoi-san ont discuté entre-eux de créer quelque chose sur les "Machines d'Arcade VR Sense" de Koei Tecmo , qu'il s'agisse des sagas Atelier et Night of Azure , mais ils ont déjà beaucoup de jeux sur lesquels ils travaillent. Cela étant dit, ils aimeraient essayer si on leur en donnait la chance, même si c'est uniquement pour montrer à quoi ressemblerait le monde de ces jeux en réalité virtuelle.