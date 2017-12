Skorge Émergence

Myrrah Émergence

RAAM Émergence

Palace Guard

Carmine

Zombie Carmine

Savage Locuste

Locuste Drone

Gears Ingénieur

Gearsmas Holiday 2016 Pack

Luchador Oscar

Catcheur Oscar

Feral Horde Pack

Marcus Fenix

Onyx Gold (Légendaire )

Superstar Cole

Golden Gear

Locuste Sniper

Skins Collector 1

Skins Collector 2

Skins Collector 3

A partir du vendredi 22 décembre, The Coalition lancera une toute nouvelle version du Mystery Gear Pack!Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le Mystery Gear Pack contient du contenu de toute l'année dernière, y compris les personnages préférés des fans comme Skorge et RAAM, une mine de thèmes sur les armes de chaque Pack et une occasion d'ajouter les emblèmes exclusifs à votre collection.Pour cette version du Pack, nous avons mis à jour le format du précédent 5 Carte pour 2000 Crédit en un nouveau Pack de 3 Cartes pour 400 Crédit Pack! Ce nouveau Pack contient UNIQUEMENT les articles des Packs listés ci-dessous, ce qui signifie que chaque Pack que vous ouvrez ne contiendra que des emblèmes, des peaux d'armes ou des personnages qui ne peuvent pas être fabriqués ou trouvés dans les Gear Packs standard.Conformément à nos autres changements récents, nous proposons également une variante Mega Pack en argent réel de ce Gear Pack contenant 10 cartes (plus une carte bonus) et un caractère garanti.Construisez votre collection avec le Mystery Gear Pack, disponible jusqu'au 2 janvier. Nous espérons que vous passerez une bonne année avec nous!Voila la liste des personnages et des Skins qui seront disponible dans les Pack Mystère