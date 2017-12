2 Choix s'offre a vous soit 4K ou Performance



HDR



De meilleures ombres, une occlusion ambiante et un meilleur filtrage des textures



Des textures hautes résolutions

CD Projekt Red vient d'annoncer que le patch Xbox One X de The Witcher 3 sera disponible dans la journée .Contrairement a la PS4 Pro la puissance de la Xbox One X a permis a CD Projekt Red de proposer un mode performance qui vise les 60 images par seconde.Voici la liste des améliorations :Comptez-vous relancer The Witcher 3 sur Xbox One X ?