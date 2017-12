Critiques

Lire la critique de Jumanji : Bienvenue dans la Jungle

Je reconnais avoir grandi avec Jumanji. J’étais jeune et mes héros d’enfance en terme d’acteur étaient Robin Williams et Jim Carrey. Alors forcément, un film d’aventure mettant en scène un jeu qui fait apparaître des créatures et fait vivre une aventure à Robin Williams et ses compères ? Je ne pouvais qu’être fan !Malgré tout, l’annonce d’une suite ne m’a spécialement dérangé. Je ne tiens pas Jumanji à un haut niveau d’estime au point où je crache directement sur toute tentative de suite en criant à la profanation de la tombe de Robin Williams. La seule chose que je demandais ? Qu’on ne me fasse pas un Alan Parrish en effets spéciaux. Peut-être que là, j’aurais gueulé effectivement.Une occasion de voir The Rock combattre des animaux sauvages dans une jungle clairement factice est pour moi une bonne occasion d’être diverti. Comme je l’ai dit plus haut, n’ayant pas le premier film sur un piédestal, je n’avais aucune attente concernant Jumanji : Bienvenue dans la Jungle. Du coup, qu’est-ce qu’il peut bien nous proposer le bougre ?! Voyons ça ensemble sans être éblouis par la lumière se reflétant sur les muscles luisants du bon Dwayne.