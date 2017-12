Ligue 1

Au terme d’un match dominé, le Paris Saint-Germain a écrasé Rennes (4-1) à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1.Dès le début de la partie, les Parisiens partaient vers l’avant. Et après un bon mouvement, Mbappé déposait son adversaire direct pour donner un caviar à Neymar, qui poussait simplement le ballon dans le but vide (0-1, 4e). Début parfait pour le PSG ! En maîtrise, Paris déroulait face à une équipe de Rennes totalement baladée. Assez logiquement, le leader de la L1 doublait la mise sur cette fois-ci une offrande de Neymar pour Mbappé (0-2, 17e). Le duo assomme Rennes !Totalement déstabilisés par les changements tactiques réalisées par Lamouchi pour ce match, les Bretons étaient à la rue et laissaient les Franciliens enchaîner les vagues offensives. Malgré une légère réaction de Rennes avec un tir non cadré d’Amalfitano, Paris gérait les débats et Mbappé, avec un duel perdu face à Koubek, puis Cavani, d’une talonnade sauvée sur sa ligne par Traoré puis d’un face à face loupé, rataient de grosses occasions avant la pause.Au retour des vestiaires, la physionomie de la partie n’évoluait pas avec des assauts répétés des Franciliens. Heureusement pour les Bretons, Koubek résistait avec un arrêt sur une frappe de Neymar. Et contre le cours du jeu, le PSG encaissait un but sur un corner avec une reprise de Mubele à la suite d’une tête d’Amalfitano sur le poteau (1-2, 53e). La défense parisienne s’est totalement oubliée...De quoi animer ce match ? Oui ! Enfin plus intense, la partie s’emballait avec deux équipes qui se rendaient coups pour coups. Plus conquérants, les Bretons semblaient revenir dans la rencontre mais André était expulsé pour un second carton jaune assez sévère. Un carton rouge qui déclenchait la colère des Rennais et notamment de Lamouchi... Dans la foulée, Rennes se procurait une grosse occasion mais Areola s’interposait devant Khazri !En supériorité numérique, le PSG pliait le match sur un lob magnifique de Cavani (1-3, 75e). Quelle passe de Neymar ! Dans la foulée, le Brésilien continuait son festival avec un ultime but sur une offrande de Mbappé (1-4, 76e). Après une occasion ratée par Mbappé, Kimpembe, peu serein, concédait bêtement un penalty sur Léa-Siliki et était expulsé pour un second carton jaune... Mais Khazri ratait totalement sa tentative ! Un succès mérité pour le PSG.