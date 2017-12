Le rachat de la Fox par Disney a soulevé pas mal d'interrogation pour l'avenir, notamment en ce qui concerne les grosses licences comme X-men, Avatar ou les Simpson.Sur certain point Disney semble déjà décidé, par exemple Deadpool devrait resté rated-R et donc continuer de proposer un contenu pour adulte contrairement à ce que propose Marvel avec les Avengers.Mais il ne faut pas oublier que Disney est une entreprise qui s'est fondé avec le film d'animation; hors la Fox possède un poids lourd du domaine, qu'est Blue Sky Studios.Petit rappel, Blue Sky, est un studio américain créé il y a pile 30 ans qui à l'époque faisait des court métrage d'animation 3D. A la fin des années 90 ils sont rachetés par la Fox qui dans un premier temps leur donne la responsabilité des effets spéciaux dans des films live comme Fight Club. C'est en 2002 qu'ils se font connaitre du grand public avec leur premier long métrage d'animation, L'Age de glace.La situation actuelle est assez compliqué à gérer, car Disney n'arrive pas à se décider sur l'avenir du studio, comme le fait comprendre via un tweet le réalisateur du dernier opus de l'Age de glace.Et cela peut se comprendre, car Blue Sky propose une animation de qualité, des licences fortes qui rivalise au box-office avec les productions Disney (plus de 800M pour L'Age de glace 3 & 4, 500M pour les 2 RIO) avec des personnages fort tel que Scrat (l’écureuil fou de l'Age de glace), et un potentiel qui ne se dément pas leur dernier film, Ferdinand, qui à peine sorti est ovationné par les critiques.Mais de l'autre coté de la balance, cela reste un concurrent pour Disney Animation et Pixar, et les intégrer aux 2 studios serait une aubaine. On pourrait ajouter à cela que la licence L'Age de glace n'attire plus que l'Europe avec des chiffres en recules. Et à une époque où Disney vise des objectifs d'au moins 500M par film sous peine d'annulation, les succès relatif de 200M à 300M que sont Horton, Snoopy ou Epic, n'aident pas.Personnellement cela m'attristerait que le studio soit supprimé ou fusionné, car même si on dit toujours "ça tuera la créativité et la concurrence", pour avoir vraiment suivi leur travail, ils sont vraiment différent, là où tout les autres gros studios américains sans exception ont une tendance au culte du secret, avec des artbooks finalement radin, des making-of pas plus long que des teasers dans lesquels tout est sur-montés à grand renfort de plan dégueulasse, eux vont limite jusqu'à donner les noms de leurs logiciels, comment ils s'utilisent, nous montrer comment les sculpteurs font pour adapter les dessins en 3D, ils interviewent des personnes dont on aurait pas l'idée. En somme leur sous-exposition médiatique fait que eux ils ont la décontraction et l'ouverture d'esprit que Disney et Pixar vendent mais ont perdu depuis bien longtemps.