title : テイルズ

screen name : talesof

official website : http://www.bandainamcogames.co.jp/english/

creator : hyoga57

creation date : 07/05/2013

last update : 12/16/2017

description : Tales of... est une série de jeu vidéo de rôle de Namco (devenu Namco Bandai), dont les différents épisodes commencent tous par les mots « Tales of », et qui ont ensuite donné naissance à des dessins animés et mangas. Créée en 1995, la série compte désormais plus de 20 titres principaux, d'une quinzaine de spin-offs et de quatre animes. La série est notamment connue pour son esthétique manga très encensée par les Japonais. On retrouvera de nombreuses références aux épisodes de la série tout au long des opus. Seulement huit titres de la série sont sortis en Europe dont cinq ont été traduis en français. Tales of Symphonia est le premier épisode de la saga à être sorti sur le semi-continent européen.

articles : 254

visites since opening : 467878

subscribers : 182