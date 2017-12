Critiques

Lire la critique de Star Wars - épisode VIII : Les Derniers Jedi

Hey toi, oui toi. C’est bien à toi que je parle. Soyons francs quelques secondes si tu le veux bien. Peu importe ce que je vais dire sur ce film, tu iras le voir. Je pourrais pondre une critique assassine ou être dithyrambique, ça n’aurait aucune influence.Néanmoins, je vais m’attaquer à ce mastodonte. Parlons de Star Wars – épisode VIII : Les Derniers Jedi. Et ça ne va pas être simple, car je vois encore une fois sur les différentes critiques vidéos ou sur les réseaux sociaux que lorsqu’on touche à la saga Star Wars, il faut être très prudent.Vous pouvez me dire que c’est le cas pour tous les films en réalité. Pas uniquement Star Wars. Je suis d’accord, mais en terme d’ampleur nous sommes quand même dans une autre école. Et le point le plus important surtout : Star Wars VIII va diviser les fans comme jamais, rendant l’exercice de cette critique plus complexe qu’il n’y paraît !