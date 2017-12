Alors que le 20 mars prochain, Sea of Thieves sortira mondialement , Rare attend avec impatience de voir les joueurs explorer, se disputer et piller leur quête pour devenir des Pirates Legendaire - mais qu'est-ce que cela implique en fait? Nous savons que beaucoup d'entre vous sont très curieux de savoir comment vous ferez votre réputation sur la mer des voleurs.C'est pourquoi nous sommes ravis de clôturer l'année avec un autre événement live streaming ici à Rare, où Mike Chapman, directeur du design de Sea of Thieves, sera votre guide pour voir tous les progrès effectuer Par Rare. Il vous montrera les différents types de voyages que les joueurs peuvent choisir d'entreprendre, comment ils peuvent vous aider à bâtir votre réputation auprès des compagnies commerciales du monde entier et, en fin de compte, comment vous allez monter dans leurs rangs, réclamer vos récompenses et gagner les moyens de prouver que vous êtes une légende pirate.Rare sera en direct de sa chaîne dédiée surmixer. com/seaofthievesce jeudi à 18:00 h, Êtes-vous prêts pour le Live Stream Moussaillons?