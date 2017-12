Gust





Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings jouable une semaine avant sa sortie !

Chose assez rare pour être souligné, car il semblerait que ce soit la première fois que ça arrive pour la saga Atelier , mais sachez Gust publiera donc une démo jouable de leur futur RPG alchimique Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings dans sa version PlayStation 4 via le PlayStation Store Japonais dès le 15 décembre (soit tout juste demain). C'est en tout cas ce qu'a annoncé le développeur lors de la présentation du jeu aujourd'hui-même.



La démo bien qu'étant ultra limitée dans son contenu (ce qui est logique pour une démo) permettra aux joueurs de jouer durant le scénario principal et ce jusqu'à la fin du deuxième chapitre. De plus, si vous sauvegardez vos données dans cette démo, sachez que vos données en question pourront être transférées dans la version finale du jeu dès sa sortie.



Gust a également listé les différences entre la démo et la version finale du jeu :

* Les événements non principaux, y compris les événements liés aux personnages et les sous-événements ne se produiront pas.



* Le niveau de combat et le niveau de synthèse restera bloqué au niveau 10.



* La musique de fond ne pourra pas être modifiée.



* Les costumes ne pourront pas être changés.



* Les chargements en cross-save ne fonctionneront pas.