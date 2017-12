Coupe de la Ligue

Sans forcer, le Paris Saint-Germain a logiquement battu Strasbourg (4-2), ce mercredi, en 8e de finale de la Coupe de la Ligue.Contrairement au match de Ligue 1 perdu au début du mois, les Parisiens démarraient pied au plancher. Une entame de match autoritaire qui faisait terriblement mal aux Alsaciens. A tel point que Salmier, sur un centre de Di Maria, trompait son propre gardien en voulant se dégager (0-1, 12e). L’Argentin, en forme ce soir, doublait même la mise après une faute de main fatale d’Oukidja (0-2, 25e). Le RCSA vivait un véritable cauchemar…Malgré le soutien indéfectible de leurs supporters, les Strasbourgeois étaient à la rue. Cavani, pourtant seul, aurait même pu enfoncer le clou avant la demi-heure mais El Matador manquait la cible. Une domination sans partage pour les Parisiens… qui se faisaient toutefois surprendre. Sur une reprise ratée de Saadi, Grimm récupérait le ballon et crucifiait Trapp d’une frappe croisée gagnante (1-2, 36e). Inespéré tant le PSG dominait sans partage.Au retour des vestiaires, les hommes de la capitale se ressaisissaient. Sur une action parfaitement construite, Meunier servait Alves, oublié au second poteau, qui alourdissait la marque (1-3, 62e). Un coup derrière de la tête des protégés de Thierry Laurey, incapables de se rapprocher du but de Trapp. En face, les Franciliens ne baissaient pas le pied et prenaient un peu plus le large suite à une réalisation de Draxler, sur une nouvelle offrande de Meunier (1-4, 78e).Si sur le terrain, les Alsaciens n’y étaient plus, les supporters présents à la Meinau ne lâchaient rien et continuaient de pousser admirablement leurs préférés, proches d’en prendre un cinquième sur une frappe de Mbappé qui touchait la barre. Mieux encore, Blayac y allait de son but (2-4, 88e) et permettait aux siens de sortir de cette rencontre avec les honneurs face à un adversaire beaucoup trop fort.