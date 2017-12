Evénement horde rejeton

Skins d'armes Nuit a débloquer

Midnight Omen Retro Lancer: Achever 25 vagues consécutives de l'event Rejeton (échec permis)



Midnight Omen Lancer: Achevez 25 vagues consécutives dans l'event Rejeton (aucun échec)

Snow Ball Fight

Skins d'armes flamme a débloquer

Flamme Boomshot: Gagnez 5 matchs de combat en boule de neige

Flamme Dropshot: Obtenez 100 tués avec le Snowshot en Combat boule de neige

Pack de noël

Personnages

Chandail Gearsmas Imago

Chandail Gearsmas Dizzy

Arbre de fête DR1



Skins d'armes

Gearsmas (Animé)

Pain d'épices

Tricoter



Embleme

Pull Gearsmas





C'est Noel, et nous sommes dans l'ambiance festive avec le plus grand événement Gearsmass de l'histoire de Gears du 15 décembre au 2 janvier!Regardez la bande-annonce ci-dessous pour avoir un premier regard sur les événements et les Skins pour gagner ce Gearsmas, puis lisez la suite pour obtenir des informations complèmentaires, y compris les défis Skin d'armes et plus encore.Notre toute première variante' Horde est là juste à temps pour les Fêtes! Les événements Horde sont des variantes de Horde conçues pour être différentes de la formule standard et - le plus important - une tonne de plaisir à jouer (les vétérans se souviendront d'événements comme les mardis Ticker! Donc, sans plus tarder, permettez-nous de vous présenter....Des hordes de Rejetons viendront vous chercher, vous et votre escouade, dans cette variante de 25 Vagues Horde .En dehors des vagues de boss, vous devrez repousser les masses de Rejetons . Les barrières ne vous aideront pas beaucoup ici car elles peuvent être détruites en un seul coup, et toutes les fortifications seront considérablement réduite en santé, alors placez des leurres et des sentinelles ! Sur les vagues de boss, nous ajoutons aussi un ensemble aléatoire d'ennemis plus durs - soyez prêts à esquiver et à tout esquiver, des DropShot Scions aux vagues de Gardiens.Horde Rejeton sera disponible sur les difficultés normales et insensées à partir du 15 décembre.Inscrivez-vous ci-dessous et complétez les objectifs suivants dans la playlist Event (Normal ou Dement) pour gagner des Skins d'armes:Inscription ci-dessous ( Sign to Register)Ces statistiques sont suivies dans la base de données de Coalition et ne sont pas visibles par nous les joueurs.Jouer dans la playlist Horde Rejeton au plus tard le 2 janvier à 10h PDT. Des récompenses seront accordées aux participants admissibles d'ici la fin de janvier.Snowball Fight est de retour pour Gearsmas 2017!Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Snowball Fight est une variante spéciale de TDM qui vous arme avec le Snowshot'spécial des Fêtes (un Boomshot qui tire des boules de neige pour le dire simplement!). Cette année, nous avons éliminé presque entièrement les dégâts causés par les éclaboussures - vous devrez donc frapper votre adversaire directement depuis les genoux jusqu'aux genoux pour obtenir une mise à mort. L'action est rapide et frénétique, mais vous avez plein de munitions dans ce mode de jeu tout à fait amusant.Retrouvez Snowball Fight en Versus -> Jouer aux événements spéciaux du 15 décembre au 2 janvier.Inscription ci-dessous ( Sign to Register)Ces statistiques sont suivies dans la base de données de Coalition et ne sont pas visibles par nous les joueurs.Jouer dans la playlist Horde Rejeton au plus tard le 2 janvier à 10h PDT. Des récompenses seront accordées aux participants admissibles d'ici la fin de janvier.Mettez-vous dans l'esprit de Noël avec le pack Holiday de cette année!Il y a aussi un DR-1 Festif à collectionner en prime, ainsi que des Skins Gearsmas Light animées et des Skins de pull tricotées.Ce Pack est disponible pour 400 Crédits du 15 décembre au 2 janvier.Joyeux Noël a tous