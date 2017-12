Après le 1er DLCWarners Bros revient nous conté la prochaine aventure que nous joueurs allons vivre dans les contrées du Mordor.A la suite de la sortie de la 2eme extension, Warner Bros et Monolith Productions ont diffusé un trailer de présentation pour la tribu Hors la loi ,avec cette vidéo vous trouverez ci-dessous le contenu de cette extension disponible dans l'expansion pass ( 39.99€)

Confrontations : tenez tête à des capitaines de la Tribu des Hors-la-loi,. Groupes de Guerriers Hors-La-Loi : aidez votre allié et battez votre ennemi juré lors de nouvelles quêtes . Nouveau Système de forteresse : les forteresses peuvent maintenant être commandées par la dédaigneuse Tribu des Hors-La-Loi Un ensemble d'équipements légendaires : traquez les orques de la Tribu des Hors-la-Loi pour obtenir un nouvel équipement légendaire. La Purge : les capitaines de la Tribu des Hors-la-loi parcourent le Mordor et tendent des embuscades aux intrus . Défendez-vous contre la hors de Hors la loi.

12/13/2017 at 12:54 PM by negan