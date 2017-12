Super Robot Wars





Sortie prévue avec des sous-titres en Anglais en avril 2018 !

L'annonce était attendue par toute une horde de fans et elle a finalement eu lieu. Bandai Namco à annoncé aujourd'hui-même Super Robot Taisen X sur PlayStation et PS Vita. Ce nouvel épisode de la célèbre franchise de Tactical sortira très exactement le 29 mars 2018 au Japon et le 26 avril 2018 en Asie du Sud-Est (respectivement à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines et en Indonésie), le tout agrémenté des doublages Japonais et de textes en Anglais.



Voici les oeuvres présentes dans ce futur volet :

* The Unchallengeable Daitarn 3



* Aura Battler Dunbine



* New Story of Aura Battler Dunbine (mechas uniquement)



* Mobile Suit Zeta Gundam



* Mobile Suit Gundam ZZ



* Mobile Suit Gundam : Char's Counterattack



* Mobile Suit Gundam : Char's Counterattack - Beltorchika's Children (mechas uniquement)



* Mobile Suit Gundam F91



* Mobile Suit Gundam Wing : Endless Waltz



* Mobile Suit Crossbone Gundam : The Steel Seven



* Gundam Reconguista in G (première apparition)



* Mashin Hero Wataru (première apparition)



* Nadia : The Secret of Blue Water (première apparition)



* Brave Express Mightgaine



* Gurren Lagann



* Gurren Lagann the Movie : The Lights in the Sky are Stars



* Code Geass : Lelouch of the Rebellion R2



* True Mazinger Edition Z : The Impact !



* True Mazinger ZERO vs. Gteat General of Darkness



* Mazinkaiser



* Buddy Complex (première apparition)



* Buddy Complex Final Act : Into the Sky of Tomorrow (première apparition)



* Cross Ange : Rondo or Angels and Dragons

Au Japon, une version pour les fans nommée "Premium Anime Song & Sound Édition" sortira en plus de l'habituelle version standard du jeu, elle incluera pas moins de 35 chansons dont en voici la liste :

1. "Come Here ! Daitarn 3" par Makoto Fujiwara (de The Unchallengeable Daitarn 3)



2. "Dunbine Tobu" par MIO (de Aura Battler Dunbine)



3. "Uchuu wo Kakeru ~ Zeta no Hatsudou" (de Mobile Suit Zeta Gundam)



4. "Silent Voice" par Jun Hiroe (de Mobile Suit Gundam ZZ)



5. "Issen Man'nen Ginga" par Jun Hiroe (de Mobile Suit Gundam ZZ)



6. "Beyond the Time - Mobius no Uchuu wo Koete" par TM Network (de Mobile Suit Gundam : Char's Counterattack)



7. "Eternal Wind ~ Hohoemi ha Hikaruu Kaze no Naka ~" par Hiroko Moriguchi (de Mobile Suit Gundam F91)



8. "Kimi wo Mitsumete - The Timee I'm Seeing You -" par Hiroko Moriguchi (de Mobile Suit Gundam F91)



9. "Just Communication" par Two-Mix (de Mobile Suit Gundam Wing : Endless Waltz)



10. "Last Impression" par Two-Mix (de Mobile Suit Gundam Wing : Endless Waltz)



11. ???



12. "Blazing" par Garnidelia (de Gundam Reconguista in G)



13. "Futari no Mahou" par May J. (de Gundam Reconguista in G)



14. "G no Senkou" par Daisuke Hasegawa (de Gundam Reconguista in G)



15. "Step" par A-chi-a-chi (de Mashin Hero Wataru)



16. "A-chi-a-chi Adventure" par A-chi-a-chi (de Mashin Hero Wataru)



17. "Arashi no Yuusha (Hero)" par Yuzuru Oka (de Brave Express Mightgaine)



18. "Black Diamond" par Purple (de Brave Express Mightgaine)



19. "Colors" par Flow (de Code Geass : Lelouch of the Rebellion R2)



20. "World End" par Flow (de Code Geass : Lelouch of the Rebellion R2)



21. "02" par Orange Range (de Code Geass : Lelouch of the Rebellion R2)



22. "Unisonia" par True (de Buddy Complex)



23. "Ano Sora ni Kaeru Mirai" par Chouchou (de Buddy Complex)



24. "Twin Bird" par True (de Buddy Complex Final Act : Into the Sky of Tomorrow)



25. "Kindan no Resistance" par Nana Mizuki (de Cross Ange : Rondo of Angels and Dragons)



26. "Villkiss ~Kakusei~" (de Cross Ange : Rondo of Angels and Dragons)



27. "Mazinkaizer" par Ichirou Mizuki (de Mazinkaizer)



28. "Shugoshin - The Guardian" par JAM Project (de True Mazinger Édition Z : The Impact !)



29. "Tsuyoki Mono Yo" par SKE48 (de True Mazinger Édition Z : The Impact !)



30. "Sorairo Days" par Shoko Nakagawa (dee Gurren Lagann)



31. "Namida no Tane, Ekao no Hana" par Shoko Nakagawa (de Gurren Lagann the Movie : The Lights in the Sky are Stars)



32. "Blue Water" par Miho Morikawa (de Nadia : The Secret of Blue Water)



33. "Neo Atlantis" (de Nadia : The Secret of Blue Water)



34. "Yes, I Will" par Miho Morikawa (de Nadia : The Secret of Blue Water)



35. "Neppuu ! Shuppuu ! Cybuster" par JAM Project (de Masou Kishin : The Lord of Élémental)

De plus, les premiers acheteurs au Japon pourront bénéficier de ceci :

* Chapitre spécial 0 scénario : "Journey of the Vow"



* Scénario présent : "Spécial Starter Pack"



* "Super Robot Wars X Original Thème"



* Cybuster et Masaki disponibles dès le début dj jeu