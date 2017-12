Le portage Vita de Papers, Please , annoncé sur Vita en 2014, sortira finalement demain sur le PSN , sans platine pour les chasseurs de trophées, et au même tarif que les autres versions déjà disponibles (Soit 10€). La version japonaise arrivera plus tard quant à elle.Rappelons que le jeu est un simulateur d’agent de l’immigration dans le pays imaginaire d’Arstotzka et que vous devrez donc choisir qui laisser entrer et qui expulser moyennant une étude minutieuse des documents papier à votre disposition.Le créateur du jeu, Lucas Pope , est actuellement sur un nouveau titre à l’esthétique particulière,, sans date de sortie connue à ce jour (Une démo de la GDC est dispo sur son site et plus d’infos sur le dev’ du jeu sont présents par là ).Rappelons aussi qu'un court-métrage russe basé sur Papers Please ne devrait tarder à sortir.