Après 7 ans de développements,, qui est à l'origine de Noitu Love 2, annonce enfin une date de sortie pour son prochain projet!Le tout agrémenté d'un beau trailer :Iconoclasts sortira donc sur PC (steam, gog), Ps4 et Vita le 23 janvier 2018

posted the 12/11/2017 at 12:07 PM by megaman