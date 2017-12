Pourquoi Gears Of War 2 Ultimate édition en 2018 est-il grandement possible ?

1) Une question de logique

2017 fut une année très trés pauvre en exclusivité du côté de chez Microsoft ( Restructuration ? ) et quoi de mieux en 2018 avec Logiquement Forza Horizon 4 et éventuellement Halo 6 que d'avoir Gears of War 2 Ultimate Édition pour nous rappeler à nos bons souvenirs de Gears of War 2?.



Certains critiqueront la redondance des exclusivités est je suis d'accord mais entre ne rien sortir et sortir une Ultimate Edition du Gears of War le plus vendu de l’ère 360 (6.75 Millions) personnellement je choisis le 2eme choix , surtout que Gears of War Ultimate Edition sur Xbox one c'est 3.57 Millions sans les ventes dématérialiser, , c'est non négligeable actuellement vu la position de Microsoft.

2) Un Solo Epic

Gears of war 2 à selon la communauté le solo le plus épique de la série .



Je vous conseille de ne pas lire ce qui va suivre si vous comptez faire Gears of War 2 un jour .



Revenons donc au solo le plus Epic de la série, Epic mais pourquoi ?



Visite des sous terrains locuste

Combat contre le monstre Marin

Duels Aériens à dos de Reavers

Conduite et rencontre avec les Brumaks

Ascension du mont Kadar

Combat a l’intérieur du verre géant

Mort de Maria, Carmine et Thaï

Visite plutôt inquiétante de l'usine des Syres

Rencontre de Skorge



Ajouter a tout cela une campagne plus longue , de nouvelles exécution beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus sanglante et vous avez dans les grandes lignes ce qui rythme notre aventure sur Gears of War 2.

3) Le mode Horde

La grosse nouveauté de Gears of War 2 par rapport à Gears of war c'est l'ajout d'un mode que la communauté adore, le mode horde.



Le principe de ce mode ? c'est simple vous seul ou vous et 4 de vos amis Contre les 50 vagues d'ennemis de Myrrah tout en sachant qu'aux vagues 10.20.30.40.50 vous ferez face au Vagues Boss ( Bloodmounts, Butchers , etc... )



Gears of War 2 bénéfice de la Horde la plus authentique car il n'y a que vous et vos armes , contrairement a Gears of War 3 et 4 qui beaucoup plus complet nous donne accès a des barrières , des tourelles, des leurres , un silverback, des frappes de mortier, des frappes de rayon de l'aube et tout un tas d'outils pour venir a bout de la reine Myrrah .

4) Le Multijoueur

Une vaste blague est surement ce qui résume le mieux le multijoueur de Gears of war 2... Je suis peu être un peu sévère mais ces mots sont à la hauteur de ma déception de l’époque, déception partager par de nombreux fans de Gears of War 1.



Avec une Ultimate Édition The Coalition pourrait réussir là où Epic Games a échoué.



En 2014 Cliff Bleszinki a présenter ses excuses pour tout les problèmes causés par Gears of War 2 prétextant un retard sur le calendrier.



Gears Of War France vous propose une petite liste des problèmes de l’époque :



Système de Matchmaking pas au point ( lenteur, lenteur,lenteur)

Personnage qui Sponge ( encaisse plus que de raison les balles )

Problème de latence sur le Gnasher ( retard permanent et sensation de balle fantôme)

Fumigène qui coucher l'adversaire au sol ( tu lance il tombe tu le tue )

De nombreuse Mise a Jour ( de mémoire au moins 16)

Grenade anormalement destructrice

Lanzor qui cause beaucoup trop de dégât



Vous l'aurez compris en Multijoueur il y a comme un gout d’inachevé , c'est vraiment dommage car Gears of War 2 a le droit a des Map's vraiment superbe aussi bien par le design que de part ce quelle dégage .



Rivière, Ruine,Jacinto,Jardins des dieux,Avalanche, Viree sanglante ou encore mausolée pour ne cité que quelques Map's nous font regretter que le Multijoueur de l’époque ne fut pas a la hauteur de nos espérances .



Vous l'aurez compris The Coalition doit soldés les comptes d'Epic Games .

Qu'évoque 2018 pour vous ? cette date pour tout les fans de Gears of war signifie les 10 ans de Gears of War 2 est bien avant la mode des remakes et des Remastered ou encore des simples liftings HD, Microsoft avaient pour habitude de fêter les 10 ans de leurs licences avec des Remakes ( Halo ou encore Fable et plus récemment Gears of war Ultimate Edition) Gears of war France va en 4 points vous indiquez pourquoi Gears of War 2 Ultimate Edition a de grande chance de voir le jouren 2018 .Vous l'aurez compris tout les points énoncés ne sont que spéculation basé actuellement sur rien d'autre que l'envie d'un fan de voir le retour d'un jeu qui la marqué aussi bien en mal qu'en bien.L'avenir ( E3 2018 ?) confirmera ou non les points 1,2,3 et 4 en attendant je vous laisse le Trailer d'annonceAinsi que le Trailer Officiel Last Day et Le trailer Rendez-vous With Death