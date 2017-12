Pas mal d'éléments intéressants relevés dans son analyse dont l'attrape rêve, le bracelet indiquant la vie du personnage ayant peut-être un lien direct avec la Dualshock 4 de la PS4 et ses indicateurs lumineux notamment de la batterie, bleue quand est elle est pleine et orange quand elle est faible... un élément assez intéressant dans le mesure où en général, très souvent, la vie est représenté par la couleur verte dans les JV, tout laisse à croire que le lien entre le jeu et cette dernière est réel.



Il y a aussi un élément que j'avais aussi aperçu avant sa vidéo ( que j'ai publié plus bas d'ailleurs ) au niveau du bras télescopique à son dos et son lien avec le foetus... et qui pour Julien Chièze serait en fonction de ses mouvements lent comme rapide remarqué dans la vidéo, le battement de coeur du foetus lui même...



Je vous invite à regarde la vidéo pour voir les autres points abordés tout aussi intéressants.