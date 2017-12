Bonsoir, à tous, voici la vidéo d'annonce de l'événnent Overwatch pour les fêtes de fin d'année : return to winter wonderland à partir du 12 décembre !Et bien on y apprend....pas grand chose au final, en tout cas on ne voit pas les nouvelles skins "pour nous laisser la surprise", même si l'on sait que Hanzo (avec un skin tiré des comics ), Chacal et Chopper auront une légendaire.On apprend aussi que plusieurs cartes seront redécorées, et qu'un nouveau mode de jeu viendra avec la MAJ, "la chasse au Yeti de Mei" opposant 6 Mei (l'horreur) à un Winston/Yeti incarnait par un autre joueur, et ça je dois vous avouer que ça me donne vraiment envie de m'y mettre !Voilà ce qu on l'on sait pour l'instant, on se revoit le 12 pour découvrir les skins !