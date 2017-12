Anime/Manga

Dragon Ball Super Épisode 119 : Une nouvelle victime au sein de l’Univers 7 ! L’Univers 4 sort le grand jeu !!



Titre officiel : Inévitable ?! La terrible attaque invisible !



Sur l’arène, le combat entre Vegeta de l’Univers 7 et Katopesla de l’Univers 3 arrive presque à la fin. Mais avant que cela ne se produise, Katopesla semble avoir été pris par surprise et trébuche du bord de l’arène. De plus, Vegeta et Gohan sont attaqués par quelqu’un qu’ils ne peuvent pas voir, et ont failli tomber de l’arène également. Cette chose qui ne peut être vue et dont le ki est indétectable, attaque également C18 par surprise. Il se trouve qu’il s’agit de Gamisaras, guerrier invisible de l’Univers 4, mais C18 ne sait pas trop comment vaincre cet ennemi.

Dragon Ball Super Épisode 120 : Une stratégie de survie parfaite ! Les assassins menaçant de l’Univers 3 !



Synopsis 1: Malgré le fait que Piccolo soit accidentellement tombé de l’arène, les guerriers de l’Univers 7 ont réussi à battre deux sérieux opposants, l’invisible Gamisaras et l’insecte Damon, ce qui amène à la destruction de l’Univers 4. Il ne reste plus maintenant que les Univers 3, 7 et 11. Bien que Jiren de l’Univers 11 soit formidable, la stratégie de survie de l’Univers 3 a porté ses fruits, étant sur l’arène l’univers avec le plus de guerriers restant. Le temps est finalement venu pour l’Univers 3 de se mettre en marche. Les guerriers de l’Univers 3, Koitsukai et les autres attaquent Son Gokû et ses amis à l’unisson.



Synopsis 2: Les guerriers de l’Univers 3 font face à Gokû. Les brillants guerriers fusionnés se transforment et Gokû et ses amis contre-attaquent. Avec l’aide de Gohan, ils traversent leur barrière avec un Kamehameha, blessant les guerriers fusionnés. Ils semblent avoir gagné, mais…

Dragon Ball Super Épisode 121 : La guerre totale ! L’ultime combinaison à 4 contre l’offensive intégrale de l’U7 !!



Synopsis 1: Alors que les guerriers de l’Univers 3 fusionnent ensemble et défient Gokû et ses amis, cette bataille pour la survie entre les deux univers atteint son climax. Cependant, il semble que l’Univers 3 ait encore un atout dans sa manche.



Synopsis 2: Paparoni hurle qu’il va leur montrer la technique secrète ultime de l’Univers 3, et un flash intense enveloppe l’arène. Gokû, Gohan, Vegeta et les autres utilisent leurs mains pour se protéger de la lumière intense, et C17 et C18 inclinent la tête. Quand la lumière s’éteint, et que leur vue revient, ils aperçoivent la forme gigantesque d’Aniraza.

Dragon Ball Super Épisode 122 : Évaluer sa fierté ! Vegeta défie le plus puissant !