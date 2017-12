Ligue 1

Le Paris Saint-Germain a concédé sa première défaite de la saison en Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich (3-1) dans cette 6e journée de la phase de poules.Le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de mal à exister en première période. Dès l'entame de match, le pressing bavarois gênait considérablement les hommes d'Unai Emery, qui allumaient tout de même la première mèche par Mbappé, dont le tir était repoussé par Ulreich. Bousculé, Paris se faisait sanctionner avec l'ouverture du score de l'inévitable Lewandowski (1-0, 8e). Derrière, le Bayern poussait et répondait aux attaques parisiennes brouillonnes par des occasions dangereuses.Après la demi-heure de jeu, Neymar aurait tout de même pu remettre les deux équipes à égalité mais le tir enroulé du Brésilien était détourné du bout des doigts par un Ulreich vigilant. Derrière, le Bayern profitait encore d'un bon travail de Ribéry et James, intenables durant les 45 premières minutes, pour creuser l'écart sur une tête de Tolisso (2-0, 37e). A la pause, Paris rentrait aux vestiaires avec un retard logique au tableau d'affichage.En seconde période, les Parisiens revenaient sur le terrain avec de meilleures intentions et plus d'agressivité. Cela changeait la donne sur la pelouse avec une équipe parisienne enfin au niveau d'un match de Ligue des Champions. Mbappé en profitait rapidement pour réduire l'écart de la tête (2-1, 50e). Mais le Bayern n'avait pas dit son dernier mot et Tolisso s'offrait un doublé après un beau travail de Coman (3-1, 69e). Touché au genou avant le but, Thiago Silva devait céder sa place ensuite.Finalement, le score ne bougeait plus et Paris conserve sa première place du groupe B. Mais cette défaite va faire naître quelques doutes, même si l'important pour les Parisiens sera d'être prêts au printemps.