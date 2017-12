animes

nous propose de découvrir la série, l’adaptation en anime du manga Food Wars de Yuto Tsukuda et Saeki Shun. L'anime s'intitulera Shokugeki no Soma: San no Sara (Food Wars! The Third Plate) et sera diffusé à partir d'octobre 2017, au Japon et en France sur Crunchyroll.L’histoire nous propose de suivre l’apprentissage de Sôma, un jeune Chef fier de son restaurant familial et bien décidé à succéder à son père. Lorsque ce-dernier décide de fermer boutique et d’envoyer Sôma à l’académie Tootsuki, l’école qui forme l’élite de la restauration, le jeune homme découvre un univers à mille lieues de celui qu’il connaissait. Extrêmement exigeante, sa nouvelle académie n’hésite pas à soumettre ses élèves à des exercices tous plus ardus les uns que les autres et à faire s’affronter les apprentis dans des duels culinaires pour évaluer leurs capacités. Et malheur à ceux qui n’auraient pas le niveau : l’expulsion est un sanction fréquente à l’académie Tootsuki ! Confiant dans ses propres talents, le jeune homme est bien décidé à montrer à tous ceux qui n’ont jamais servi un client de leur vie qui est le meilleur Chef parmi tous les aspirants...