C'est par l'intermédiaire d'une vidéo que Nate Nanzer responsable de la League Overwatch vient d'annoncer que le jeu verrait arriver début 2018 ces premiers skins payants, il s'agit des skins des équipes participant à la compétition.Ici dont pas de lootbox mais des "league tokens" permettant d’acheter directement l'apparence de votre choix, l'éditeur dans un élan de générosité nous en offrant quand même un au choix !Blizzard explique ce choix par la volonté de rémunérer les équipes ( 50% du prix leur revenant )Reste à voir la réactions des joueurs face à l'arriver de ces premiers objets payants dans le jeu...De toutes façons les skins de Noël arrivent bientôt et eux seront récupérables gratuitementA bientôt !

Like

Who likes this ?

posted the 12/05/2017 at 05:28 PM by darksly