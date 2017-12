Mon avis entier

2015(7 Nominations aux Oscars)Réalisé par Morten TyldumL'histoire vraie d'Alan Turing (Benedict Cumberbatch), un homme exceptionnel (qui n'était pas "normal" de par son intelligence des mathématiques et du fait qu'il était homosexuel, qui à son époque était vu comme un crime) qui arriva à déchiffrer "enigma" (une machine inventée par les nazies pour faire des messages codés) à l'aide d'une machine "Christopher" (nom donné par Alan Turing).Il a fallu attendre 2013 pour remercier cet homme (et son "équipe", dont une femme, encore quelque chose qui était rare à l'époque), qui a sauvé des milliers de vies en écourtant la seconde guerre mondiale de 2 ans, cet homme qui a été obligé de passer par une castration chimique (et qui un an après ce début de castration chimique se suicida) car il était homosexuel, cet homme qui n'a jamais été reconnu de son vivant pour ce qu'il a fait, car tout devait rester Top Secret (durant 50 ans).