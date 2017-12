5 ans, 115 jeux déterrés des tréfonds de l'histoire du jeu vidéo, 20 supports évoqués, et 1 millions de visites plus tard, Retro Gamekyo est toujours là !Et pas qu'un peu. Le groupe ayant vécu des hauts et des bas, il n'en reste pas moins qu'il a survécu grâce à trois choses principalement: la passion, bien entendu, la richesse inégalée de l'histoire et du passé du jeu vidéo, et vous.Parce que oui, vous avez été prépondérant dans le succès du groupe, le million de vue n'est pas venu du ciel (l'argent des abonnés non plus, va falloir penser à passer à la caisse maintenant ...). Aussi, je n'ai pas compté (parce que j'avais pas le temps et parce que j'ai presque failli zapper cet anniversaire, du coup j'ai rien prévu de spécial) le nombre de "like" figurant sur les test, mais je les devine extrêmement nombreux. Et ça fait chaud au cœur !Pour ce qui est du contenu du groupe, fondamentalement il n'en changera pas (nan, sans dec ? ), on a probablement trouvé la meilleure formule pour faire vivre notre passion du retro gaming. Aussi, en 2017, il nous reste un dernier très gros test à voir ensemble et qui sera publié aux environs de la moitié du mois de décembre.Mais c'est surtout vers 2018 que j'aimerais attirer votre attention, car Retro Gamekyo va probablement voir naitre son plus gros projet. Non, je vous le dis tout de suite, et j'imagine que ça va en décevoir plus d'un, mais il ne s'agit pas de l'arrivée de video test façon Youtubeur, désolé. Je vous parlerais de ce très gros projet en temps voulu (ce qui veux dire en toute fin d'année, ou en début d'année prochaine, après la parution du dernier test de 2017, histoire de bien régler les choses).Bref, "the best is yet to come" comme dirait une célèbre musique d'un non moins célèbre merveilleux jeu vidéo retro (honte sur vous si vous n'avez pas capté la référence).Merci pour tout, et surtout, jouez bien !