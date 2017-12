Ligue 1

Invaincu jusqu’ici, le Paris Saint-Germain a subi son premier revers de la saison à Strasbourg (1-2), ce samedi, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1.Pas du tout impressionnés, les Strasbourgeois débutaient parfaitement la partie. Sur un coup franc de Liénard, Da Costa, lâché par la défense parisienne, trompait Areola d’un coup de tête parfait (1-0, 13e). Un but qui enflammait le public déjà très bouillant de la Meinau ! Surpris, les joueurs du PSG tentaient de revenir. Mais Mbappé et ses partenaires se montraient trop brouillons dans la zone de vérité.Les Alsaciens, eux, restaient concentrés et ne réalisaient aucune erreur. Pour ne pas arranger les affaires parisiennes, l’état de la pelouse se dégradait à vue d’œil. Une défense béton, des adversaires très peu inspirés, des supporters qui poussaient fort, le RCSA croyait crânement en ses chances. Mais Paris était impitoyable. Bien servi par Rabiot, Mbappé fusillait Kamara à bout portant avant la pause (1-1, 42e). Strasbourg aurait même pu rentrer aux vestiaires avec un but de retard sans un poteau de Pastore.En seconde période, les esprits s’échauffaient. Des contacts plus rugueux, les deux entraîneurs qui s’échangeaient des amabilités, la tension grimpait en Alsace. Alors que Strasbourg ne voyait plus le jour, la défense parisienne craquait sur une action banale. Sur un dégagement de Kamara, Da Costa déviait le ballon pour Bahoken, qui ajustait Areola d’une lourde frappe sous la barre (2-1, 64e). Un scénario incroyable !Le RCSA pouvait-il tenir cet exploit ? Eh bien, les hommes de Thierry Laurey jetaient toutes leurs forces dans la bataille. Cloîtrés dans leur surface de réparation, les partenaires de Mangane tenaient bon malgré les 9 minutes de temps additionnel en fin de rencontre suite aux blessures de Terrier et Kamara. Une performance historique pour le club promu qui fait chuter le PSG pour la première fois cette saison. Pas forcément la meilleure répétition avant le choc contre le Bayern Munich.