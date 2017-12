Anime/Manga

#01 Quels sont les aliments que les Saiyans aiment ?



Comme vous pouvez le voir en regardant Goku et ses amis, ils mangent tout ce qui a l’air comestible. Bon ou mauvais ce n’est pas un soucis. Je pense qu’ils ont un système digestif solide pour survivre. Les enfants n’ont pas un ventre aussi solide mais ça vient vite.

#02 Qu’est-ce qui pose problème aux Saiyans ?



Probablement étudier, il n’y a pas que les enfants qui ont un problème avec ça.

#03 Est-ce que tous les Saiyans deviennent des combattants?



La puissance d’un bébé Saiyan est mesurée dés le moment de sa naissance. Si ce chiffre passe un certain standard ils sont considérés comme des guerriers de haut niveau et immédiatement élevés comme des potentiels combattants. De l’autre coté, ceux dont le chiffre reste bas même après qu’un peu de temps soit passé sont considérés comme des guerriers de bas niveau et deviennent ingénieur ou « bébé infiltré » et envoyés sur une autre planète. Si ils deviennent assez fort pour conquérir cette planète, ils peuvent retourner chez eux comme des combattants. Cependant, les bébés infiltrés n’ont pas un grand taux de survie. Radditz était un guerrier de haut niveau et était assigné au même groupe que Nappa comme combattant. Vegeta a été ajouté plus tard au groupe.

#04 Est-ce que les Saiyans s’entraînent au combat ?



La plupart des Saiyans sont nés avec du talent pour le combat, mais ils doivent encore apprendre l’astuce pour voler et ce genre de choses. Bien sûr, certains enfants arrivent à voler sans qu’on leur apprenne. Dans le cas de Gokû, il était sur Terre où les gens qui volent n’existaient pas ou du moins étaient inconnus, donc il a mis longtemps à apprendre. Seulement certains enfants Saiyans sélectionnés ont reçu pendant une courte période un entraînement spécial afin d’acquérir une plus grande puissance de combat.

#05 Tout le monde peut-il devenir Super Saiyan en s’entraînant ?



Ce n’est pas comme si tout le monde pouvait devenir un Super Saiyan en s’entraînant et en étant en colère. Afin de devenir un Super Saiyan, le corps de la personne doit contenir ce qu’on appelle des « Cellules-S ». Une fois qu’il y a un certain nombre de ces « Cellules-S », un déclencheur comme la colère peut augmenter de façon exponentielle les « Cellules-S » et causer un changement dans le corps : C’est le Super Saiyan. La plupart des Saiyans ont des « Cellules-S », mais pas en grande quantité. La raison pour laquelle les enfants de Vegeta et de Gokû peuvent devenir Super Saiyans est surement qu’ils ont hérité de beaucoup de « Cellules-S » de leur père, et aussi que l’environnement de la Terre est facile à vivre par rapport à la Planète Vegeta.



Encart Tori-Bot : « Ces derniers temps, tout le monde est devenu Super Saiyan très facilement, mais c’est pas si simple que ça. »



Et comment augmentent les « Cellules-S » pour devenir Super Saiyan ?



[Block Noir] : Il faut avoir un esprit paisible, ce qui est la façon la plus simple d’augmenter les « Cellules-S », mais la plupart des Saiyans ont des soucis avec ça, ce qui je pense est la raison pour laquelle il n’y a pas eu de Super Saiyans pendant longtemps et que c’est devenu une légende. Cependant, on n’obtient pas la quantité nécessaire de « Cellules-S » pour devenir Super Saiyan seulement en ayant une bonne âme, une certaine puissance de combat est également nécessaire. Vu comme ça, il est facile de comprendre pourquoi devenir un Super Saiyan est devenu facile pour Gokû.



Image de Goten : « il a été capable de devenir un Super Saiyan rapidement grâce à son héritage génétique plein de « Cellules-S » »



Image de Gokû : « Une âme paisible + une forte puissance de combat font un Super Saiyan !! »

#06 Est-ce que les Saiyans ont une technologie très avancée ?



Leur science n’est pas extrêmement avancée, mais elle est devant celle de la Terre en terme de vaisseau et de combat, puisque depuis longtemps ils vont affronter d’autres planètes. Mais après ils ont rejoint l’armée de Cold, le père de Freezer qui avait une technologie beaucoup plus avancée. L’armée de Cold leur fournissait toutes les armes, équipements etc. Capteur de puissance, vaisseau, tenu de combat, tout venait de l’armée de Cold.

#07 Est-ce que les Saibaimen sont une invention Saiyan ?



Les Saibaimen sont une des armes classiques des Saiyans. Mais les Saiyans ne les ont pas inventés. De plus, il s’agit d’une forme de vie découverte sur une certaine planète. Les Saibaimen sont pratiques vu qu’ils peuvent se battre seuls, mais ils sont également rares et précieux vu que les cultiver est assez difficile, donc tout le monde ne peut pas les utiliser. De plus, ils sont tellement sauvages qu’ils pourraient vous attaquer, ce qui signifie que seulement certains guerriers sont capables de les contenir.

#08 Est ce que les Saiyans célèbrent les fêtes comme Noël ou le nouvel an ?



Les Saiyans ont un cœur solitaire donc malheureusement ils ne fêtent pas ces fêtes. De plus beaucoup de Saiyans sont loin de chez eux donc ils ne peuvent pas vraiment le faire.



Tori-Bot: Les enfants Saiyans ne jouent pas entre eux…enfin, se taper doit être un jeu…quelle race effrayante.

#09 Est-ce que le Super Saiyan Légendaire que craignait Freezer était le Super Saiyan God qui est apparu dans Battle of Gods ?



[Block Blanc] : Dans un certain sens, ce sont les mêmes personnes. C’est-à-dire, il y a très longtemps, avant que la Planète Vegeta ne devienne la planète des Saiyans, il y avait ce type qui s’appelait Yamoshi [ndlr : probablement un jeu de mot avec moyashi, le mot japonais pour les germes de soja], qui avait un cœur tendre malgré qu’il eut été un Saiyan. Lui et ses 5 camarades ont commencé une rébellion, mais il s’est fait encercler par des guerriers et est devenu un Super Saiyan pour la première fois, et sa transformation ainsi que ses compétences de combat terrifiantes ont choqué les autres Saiyans. Dépassé en nombre, Yamoshi s’est vite épuisé et a été battu, mais c’est là seulement le début de sa légende. Après cela, l’esprit de Yamoshi a continué à errer à la recherche de 6 valeureux Saiyans au cœur pur, cherchant un nouveau sauveur : le Super Saiyan God.



Tori-bot : « Et c’est comme ça qu’est né la cérémonie pour devenir un Super Saiyan God. »



Et pourquoi Beerus cherchait le Super Saiyan God ?



[Block Noir] : Beerus a probablement eu des informations sur l’esprit de Yamoshi dans un rêve prophétique. Le fait est que c’est enregistré dans le livre Namek des légendes car l’ainé des Namek sympathisa avec l’esprit de Yamoshi.

#10 Comment puis-je devenir fort comme un Saiyan ?

Bien que je pense que vous feriez mieux de ne pas ressembler à un Saiyan, la première étape est de tout manger et d’aller t’entrainer avec Kame Sennin. Si ça ne marche pas tu peux rassembler les Dragon Balls et faire un vœu. Pour devenir fort comme un Saiyan il faut manger, t’entrainer, et si ça marche pas il ne reste que Shenron !

