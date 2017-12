Éditeur : Frozenbyte

Développeur : Frozenbyte

Genre : A-RPG

Prévu aussi sur PS4/XOne

Date de sortie : 5 Décembre 2017 (PC/Switch)

Prix : 19,99€ (PC/Switch)

Langues : Français, anglais, japonais, espagnol, allemand, italien, russe et chinois.

Utilisez la puissance des éléments et maîtrisez des sorts variés

Débloquez de nouveaux personnages jouables, chapeaux et bâtons

Améliorez et entraînez vos apprentis sorciers, mais réfléchissez avant de choisir votre voie !

Affrontez d'étranges créatures et de puissants boss dans un monde sublime appartenant à l'univers de Trine

Coop en ligne et local pour 1 à 4 joueurs

Vous incarnez des sorciers qui partent en quête des 9 parchemins pour compléter leurs grimoires.