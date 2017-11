Critiques

Lire la critique de Coco

Les films d’animation Disney ne sont pas toujours ma tasse de thé. Mais les films d’animation Pixar ? Si il n’y a pas Cars dans le titre, j’en suis ! J’ai grandi avec ces films depuis plusieurs années maintenant, et le studio nous a toujours sorti des films de qualité. Certains seront oubliés sur le long terme, ça ne fait aucun doute. Mais d’autres sont simplement de petits bijoux. Alors forcément, quand un nouveau né Pixar arrive dans nos salles de cinéma, impossible de passer à côté !Et cette fois-ci Pixar s’attaque à la culture mexicaine dans son film très musical Coco. Est-ce le film parfait de cette fin d’année pour amener toute sa famille ? Ou est-ce que le film d’animation chrétien sur les animaux de la nativité qui s’est incrusté par surprise dans nos salles sombres L’Étoile de Noël est meilleur ? Bien évidemment que non, mais il faut bien que je mette quelques questions rhétoriques pour mon introduction. Et si je peux glisser une petite pique sur le cinéma chrétien américain, c’est du bon bonus !