Ligue 1

Longtemps inefficace, le Paris Saint-Germain a pris tout son temps pour arriver à bout d’une vaillante équipe de Troyes (2-0), ce mercredi, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1.Dans un Parc des Princes privé de ses Ultras, absents suite à la suspension de la Tribune Auteuil, les Parisiens entraient doucement dans la partie. Face à eux, les Troyens, même privés du ballon, ne baissaient pas le regard et résistaient aux assauts des hommes de la capitale. Au fil des minutes, la pression s’accentuait. Mais les visiteurs, sérieux, restaient bien recroquevillés devant leur surface, empêchant les partenaires de Neymar de trouver des solutions.Mieux encore, les Aubois sortaient proprement le ballon et se procuraient une énorme occasion par Grandsir, qui butait sur un Trapp très vigilant. Sur certaines séquences, l’ESTAC se montrait même supérieur au PSG dans la production du jeu ! De quoi piquer les Franciliens dans leur orgueil ? Pas vraiment. Même Cavani, qui se procurait un penalty pour un tirage de maillot d’Azamoum, manquait sa tentative, repoussée par Samassa juste avant la pause.Au retour des vestiaires, le PSG n’y arrivait toujours pas. Un jeu trop brouillon, des habituels remplaçants beaucoup trop timides, rien n’allait pour les protégés d’Unai Emery. Pourtant si irrésistibles à domicile jusqu’ici, les Parisiens affichaient un bien triste visage face au club promu. Le temps passait et la partie s’enlisait encore un peu plus jusqu'au… réveil de Neymar.Sur une action anodine, le Brésilien sortait de sa boîte et se créait son propre but, ne laissant aucune chance à Samassa d’une frappe fuyante du pied gauche (1-0, 73e). Le Parc exultait ! Émoussés par leurs efforts incessants, les Troyens savaient qu’ils venaient de laisser filer l’exploit d’une carrière. Alors que Trapp repoussait une tête de Suk, Neymar offrait un ballon de but pour Cavani qui ne ratait pas la cible à bout portant (2-0, 90e). Paris a mis le temps mais Paris reste imbattable cette saison !