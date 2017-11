LE FAIT DU MATCH



L'OL n'est jamais vraiment rentré dans son match ! Rien n'a réussi aux hommes de Bruno Genesio ce mercredi soir, qui ont d'abord fait preuve de trop de laxisme sur les deux buts des Dogues. À la mi-temps, l'entraîneur entreprend deux changements (Mendy et Ndombélé sortent, pour Marçal et Cornet), mais rien n'y fait. Memphis Depay va rater un face à face avec Maignan, avant que ce dernier ne détourne un pénalty (provoqué par Cornet) de Nabil Fekir. À la 84ème minute, le portier Lillois sort une double parade écoeurante devant Mariano, avant de détourner une frappe de Fekir sur la barre.





LES BUTS



0-1 (21e) : Le LOSC profite du manque d'agressivité des Lyonnais pour marquer ! Sur le côté droit, Thiago Mendes se joue de la défense rhodanienne avant d'armer une lourde frappe du gauche, qui termine petit filet opposé. De quoi briser la série d'invincibilité de Lopes



1-1 (36e) : Edgar Ié, malchanceux, voit son dégagent contré par l'arbitre. Un fait de jeu qui profite aux Lyonnais puisque Tanguy Ndombele va débouler sur le côté gauche avant d'offrir un très bon ballon à Mariano Diaz. L'Espagnol devance la sortie de Maignan et marque de la tête.



1-2 (40e) : Pas attaqué par Ferland Mendy, Kevin Malcuit prend tout son temps pour armer son centre. Son ballon, entre les deux défenseurs centraux, est déposé sur la tête de Ponce, qui croise parfaitement.





L'HOMME DU MATCH



Mike Maignan (LOSC) : Mike Maignan retrouve des couleurs après la claque perçue à Montpellier samedi. Le portier, pas à son avantage à la Mosson, a grandement participé au succès des siens, en détournant notamment le pénalty de Nabil Fekir. Juste avant, sa sortie rapide devant Memphis Depay a poussé le Batave à se précipiter et manquer sa frappe. En fin de match, le portier s'est encore illustré en sortant 3 grosses parades (2 devant Mariano, une devant Fekir)





LES NOTES



OL : Lopes (3) - Rafael (3), Marcelo (4), Diakhaby (4), Mendy ((3) puis Marçal (5)) - Tousart (5), Ndombélé ((6) puis Cornet (6)) - Aouar (5), Fekir (4), Depay (4) - M.Diaz (5).



LOSC : Maignan ( 8 ) - Malcuit (7), Ié (5), Soumaoro (5), J.Alonso (5), Ballo-Touré (3) - T.Maïa (5), Amadou (6), T.Mendes (6,5) - Ponce (6), Benzia (4).





LES CONSÉQUENCES



Après 12 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, l'Olympique Lyonnais marque un coup d'arrêt face au LOSC. Étincelants dimanche à Lille, les Gones n'ont pas su mettre les ingrédients devant leur public ce soir. Avec la large victoire de l'OM à Metz, la bande de Bruno Genesio cède son fauteuil de Dauphin pour occuper la troisième place.



En face, Lille a rapidement relevé la tête après sa défaite 3-0 à Montpellier. Beaucoup plus concentrés sur le pré, les Dogues ont été récompensés de leurs efforts en s'offrant le scalp de l'OL. En fin de match, Mike Maignan s'est déployé pour conserver le score, et donner trois points de plus au classement. 18ème, à égalité avec le premier non relégable, Lille compte bien sortir la tête de l'eau.