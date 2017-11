Initialement sorti sur 3DS puis partout ailleurs, Resident Revil Révélations revient en grande pompe sur Nintendo Switch , alors, que vaut cette version ? Premier point positif , contrairement aux derniers titres tiers arrivés sur la console, notamment Rime , ce Résident Révélation 1&2 s'avère être un portage réussit et affiche un rendu très propre, en en nomade du moins et comme souvent, en mode TV le downgrade se ressent mais cela reste plutôt propre, quelques ralentissements à prévoir. Côté négatif , les temps de chargement sont " atrocement longs "... Bref, je vous invite à regarder la vidéo pour avoir le retour de Carole sur le jeu au complet ainsi que sa note ! Personnellement, je suis fan de Résident Evil mais je ferai l'impasse sur cet épisode Switch.

posted the 11/28/2017 at 03:16 PM by misterpixel