Gagnez 5 Matchs sur la Playlist Torque bow



Obtenez 50 Kills avec l'arc a tension dans l'event Torque Bow

Gagnez le skin flamme pour le Torque Bow en relevant des défis dans la Playlist Torque Bow Tag!Pour participer, inscrivez-vous ci-dessous et complétez les objectifs suivants dans la liste de lecture de l'étiquette d'étrave de couple pour mériter votre étrave de couple enflammé:Inscription ci dessous :Les choses a faire pour avoir le Skin Flamme Torque Bow :Les statistiques sont suivies dans la base de données de The Coalition est ne sont pas visibles par nous joueurs. The Coalition recommande d’écrire notre avancement pour être certains de débloquer le skin Flamme Torque Bow . Pour vous qualifier, vous devez être connecté à Xbox Live et compléter ces objectifs dans la Playlist Torque Bow au plus tard le 4 décembre à 10h . Des récompenses seront accordées aux participants admissibles d'ici la mi-décembre.