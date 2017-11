Après les DLC Winterfest et Extreme Pack Ubisoft nous dévoile une nouvelle vidéo du gros DLCGrace a la vidéo nous pouvons voir les nouvelles disciplines offertes comme le Halfpipe,le slalom ou encore la descente, tout ca en explorant de nouveaux endroits (Japon et Corée du Sud) . Ubisoft en profite pour glisser les dates la bêta ouverte de Road to Olympics qui débute aujourd’hui et se finira le 4 décembre .Lien de telechargement ci dessousSteep est disponible sur Xbox One ,PC et PS4 avec peu être aussi une version NS. Le DLC Road to Olympic sortira le 5 décembre 2017.Prêt a goûter de la poudreuse ?