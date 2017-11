Gust





Trois anciens personnages de retour dans l'ultime volet de la saga "Mysterious" !

On est lundi et comme chaque début de semaine, Gust et Koei Tecmo en ont profité pour partager de toutes nouvelles informations, mais également quelques images et artworks pour leur futur Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings . Au programme de cette nouvelle fournée, nous avons le retour de trois anciens personnages, a savoir Corneria, Pamela Ibis et Hagel, ainsi que quelques informations sur le système de jeu et les peintures mystérieuses.



Voici les détails en question :

■ Personnages !



Corneria



* Doublage : Yui Kondou



* Design : NOCO



* Âge : 23 ans



* Taille : 149cm



* Occupation : Marchande







Il s'agit d'une femme qui dirige un magasin nommé "Corneria Company" dans le pays voisin Kirchen Bell. Elle est venue à Melveille pour s'approvisionner en marchandises et pour vérifier le marché. Avec le démarrage du rang d'Atelier et l'animation des alchimistes, elle y voit désormais une opportunité pour les affaires, ainsi qu'une chance de faire connaître son nom.



- Corneria peut complètement dupliquer un objet en échange d'un certain prix. Actuellement, elle semble économiser le montant qu'elle reproduit sous la forme d'un service spécial envers ses clients réguliers.







Pamela Ibis



* Doublage : Asuka Tanii



* Design : NOCO



* Âge : ???



* Taille : 158cm



* Occupation : Soeur







Une femme qui travaille en tant que religieuse àKirchen Bell. Elle travaille dur envers son devoir de soeur avec Grace à l'église Venue. Elle devrait retourner à Kirchen Bell, mais pour une raison quelconque, elle s'est rendue en voiture à Melveille et économise désormais les frais de voyage pour retourner à la maison. Elle a une personnalité cool et accueillante, elle est également qualifiée en tant que religieuse et elle est très populaire à l'église.



- Une femme difficile à comprendre. Pamela adore non seulement Lydie et Suelle, qui visitent souvent l'église, mais elle adore également l'alchimiste voyageuse Firis. Elle vend diverses choses à l'église Venue.







Hagel



* Doublage : Fumihiko Tachiki



* Design : NOCO



* Âge : 43 ans



* Taille : 190cm



* Occupation : Forgeron







Un homme de grande taille qui dirige une forge àMelveille. Comme son nom l'indique (en Japonais, "Hageru" signifie littéralement perdre ses cheveux), le sommet de son crâne brille. Sa famille a travaillé dans l'art de la forge pendant des générations et il déverse une quantité extraordinaire de passion dans la protection de son travail. Il a une personnalité gaie et généreuse et ses produits faisant office de spécialité sont assez importants pour être affichés dans les guides touristiques.



- En tant que forgeron, les capacités de Hagel sont d'un niveau élevé et même dans le Royaume d'Adalet, il fait partie de la classe supérieure. Cependant, en tant que travailleur, il n'oublie pas son désir de s'amuser et fait tester par d'autres personnes les prototypes de produits qu'il crée. Il adore chanter, mais sa véritable force est... ?







■ Les camarades de Lydie et Suelle !



Lydie et Suelle sont des alchimistes jumelles. En essayantt de devenir l'Atelier numéro un du pays, les deux qoeurs rencontreront différents personnages. Les relations des jumelles avec les personnages principaux sont illustrés dans l'image ci-dessous.







■ Devenir l'Atelier numéro un de tout le pays !



La promesse importante des jumelles



Durant la soirée, les jumelles discutent des événements de la journée à l'Atelier. Leur rêve de "devenir l'Atelier numéro un" est une promesse importante qu'elles ont faite avec leur famille.







■ Augmentez la réputation de votre Atelier avec l'Ambition Notebook !



En consultant le "Carnet d'Ambitions" que Suelle à réalisé à la main, vous pouvez augmenter la notoriété de l'Atelier de Lydie et Suelle dans la capitale. Répondre à vos demandes, synthétiser et améliorer vos capacités, aller à divers endroits pour collecter des matériaux, voilà quelques-unes des ambitions qui feront la notoriété de votre Atelier.



Augmentez la réputation de votre Atelier



Dans votre Carnet d'Ambitions, vous trouverez des petits points de repère qui indiquent dans quelle mesure vous avez réalisé vos ambitions. Si vous remplissez toutes vos ambitions, de nouvelles ambitions peuvent apparaître selon votre montant...







Collectionner dans les Mondes de Peintures



Il y a des tonnes de matériaux rares dans les mondes de peinture. Afin de synthétiser des objets encore meilleurs, collecter proactivement des matériaux dans les mondes de peinture.







Voyage autour du monde réel



Non seulement vous pouvez faire le tour des mondes de peinture, mais vous pouvez également voyager dans le monde réel dans des endroits tels que la capitale, les forêts, etc. Où vous pourrez effectuer des ambitions telles que vaincre ded monstres. De grands efforts seront nécessaires pour augmenter le rang de votre Atelier.







Accepter des demandes



Vous pouvez également répondre aux demandes des habitants de la capitale. Faites une demande sur le tableau d'affichage à l'extérieur du château royal et après avoir terminé, informez-vous à la réceptionniste à gauche du tableau d'affichage pour mettre fin à la demande en question. Vous pouvez également recevoir une récompense.







Accomplisdez des ambitions pour augmenter régulièrement le rang de votre Atelier



En complétant des ambitions, vous augmenterez le rang de l'Atelier des jumelles dans la capitale. Réussissez toutes vos ambitions puisque vous visez l'augmentation de votre rang à l'examen.







■ La route pour augmenter le rang de votre Atelier !



En complétant les ambitions du cahier des ambitions et en augmentant la notoriété de votre Atelier, vous pourrez parler à la réceptionniste Mireille devant le château royal, elle vous proposera "pourquoi ne passer l'examen de classement de l'Atelier prochainement ?", donc essayer de classer votre Atelier.



Écouter le contenu de l'examen



Le contenu de l'examen se compose de différentes choses pour chaque grade, notamment la collecte de matériaux que le royaume n'a pas en grosse quantité, vaincre les monstres qui dérangent les gens, etc.



- La signature personnelle de Mireille figure sur le certificat de rang.







- Elles pensaient qu'elles allaient ramasder des oeufs, mais vaincre des monstres est également un travail important pour les alchimistes.







Essayer de réussir la tâche



Il peut y avoir des cas où vous devrez délivrer plusieurs éléments en accomplissant une tâche. Vous pouvez également diviser les livraisons de matériaux en plusieurs livraisons - Mais à quelle mesure cela influencera-t-il votre évaluation ?







Atteindre une augmentation de rang de l'Atelier



En réussissant les diverses tâches de l'examen, vous pourrez augmenter le rang de votre Atelier. En répétant continuellement ce schéma, vous pourriez devenir un jour le meilleur Atelier du pays.







■ Autres mondes répartis dans des peintures mystérieuses !



Après avoir terminé un examen de classement, Lydie, Suelle et leurs compagnons seront invités à enquêter sur les peintures mystérieuses en allant dans les mondes en question. Le monde d'une peinture est un monde vraiment différent du monde réel où vous pourrez obtenir des matériaux rares. Il y a même des habitants dans les mondes de peinture et vous pourrez faire des rencontres mystérieuses qui seraient inimaginables dans le monde réel. Leurs différents mystères rapprocheront le rêve des jumelles de la réalité, étape après étape.



Il y a pas qu'une seule peinture mystérieuse



Des peintures mystérieuses décorent la galerie du château royal. Il y a un grand nombre de peintures mystérieuses et chaque fois que vous augmentez votre rang d'Atelier, de nouvelles peintures mystérieuses seront présentées. Après être entré dans le monde d'une peinture une fois, vous pourrez y entrer autant de fois que vous le voudrez. Il peut même y avoir différentes découvertes à faire une fois que l'histoire aura progressée...







Peintures mystérieuses à réparer



Les peintures mystérieuses qui sont vieilles et ayant perdu leur pouvoir peuvent être réparées avec un objet spécial fabriqué par le biais de la synthèse.







Chaque monde de peinture est plein de mystères



Un monde ou des sphères mystérieuses flottent dans le ciel. Dans ces mondes mystérieux, Lydie, Suelle et ses amis se montreront à travers des événements inattendus et mystérieux.







■ Un système de synthèse intuitif où les matériaux sont insérés dans des cases !



Le système de synthèse de Atelier Lydie & Suelle : The Alchemistz and the Mysterious Paintings permet aux joueurs de choisir un objet à synthétiser, puis d'insérer les matériaux dans des cases. En utilisant un catalyseur et un élément d'activation durant la synthèse, il est possible de créer un objet encore meilleur.



Bonus de catalyseur et éléments d'activation



Le catalyseur et l'élément d'activation ont un effet dramatique sur la synthèse, vu que le catalyseur génère une marque de catalyseur supplémentaire sur les cases, en plus de changer le nombre de cases et où l'élément d'activation change les couleurs des cases ou les matériaux ont déjà été placés. Le catalyseur peut être jeté dans le mélange au tout début de la synthèse et l'élément d'activation peut être inséré à tout moment pendant la synthèse.



- Utilisation d'un bonus catalyseur



Le bonus de catalyseur qui est généré en insérant un catalyseur déclenche un effet en plaçant simplement un ingrédient dans la case en question. Les changements de numéro de la case et la génération d'une marque bonus de catalyseur diffèrent en fonction du type de catalyseur utilisé.







- Viser un meilleur effet



Même si vous n'utilisez pas d'élément d'activation, plusieurs effets peuvent être associés à l'élément en question. Si vous changez la couleur en vous référant au niveau de l'effet indiqué sur le côté droit de l'écran, vous pourrez peut-être fabriquer de meilleurs objets.







- Inserez les éléments d'activation au bon moment



Lorsque les matériaux ont été placés et que vous utilisez un élément d'activation avec l'effet "Total Repaint : Blue" sur les cases de couleur jaune, ces cases jaunes deviendront toutes bleus et un nouvel effet de renforcement apparaîtra. En utilisant les catalyseurs et éléments d'activation de manière habile, vous pourrez des objets encore meilleurs.







■ Batailles stratégiques et diverses !



Le système "Combination Battle" de Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings permet d'utiliser un maximum de trois équipes de deux personnages, composées d'un personnage se trouvant à l'avant et un autre à l'arrière participant aux combats. Tout en activant habilement les compétences de suivi, qui sont des attaques de suivi du personnage se trouvant à l'arrière et des gardes de soutien, destinés à protéger les jumelles, vous pourrez également utiliser des mouvements super spéciaux nommés "Combination Arts" pour vaincre les ennemis se trouvant sur votre chemin.



Compétences de suivi



Après que les personnages aient effectués des attaques de front, vous pourrez utiliser une compétence de suivi du personnage se trouvant à protéger en remplissant certaines conditions pour sauver le personnage se trouvant à l'avant. Étant donné que les actions du personnage se trouvant à l'arrière sont déterminées en fonction des actions du personnage se trouvant à l'avant, il est important de former une équipe qui utilise au mieux les tendances des personnages, histoires que les personnages en question conviennent aussi bien à l'avant qu'a l'arrière.







- Sophie attaque à l'avant et Alt suit à l'arrière !



Après l'attaque de Sophie, Alt décide d'utiliser une compétence de suivi. Les conditions d'activation des compétences de suivi varient d'une compétence à l'autre et les compétences de suivi se composent de différents types, y compris des compétences basées sur l'attaque, la récupération et le soutien.











Garde de soutien pour protéger Lydie et Suelle



Lorsque Lydie et Suelle sont sur le point d'être attaquées, les autres membres du groupe peuvent les protéger avec une action de soutien. Vous pourrez déterminer si vous souhaitez ou non activer l'action de support.







Combinaison d'arts



Les combinaisons d'arts sont des mouvements super spéciaux qui peuvent être activés en associant des équipes spécifiques et quant la jauge de combinaison s'accumule. La jauge de combinaison s'accumule via les membres du groupe qui infligent des dégâts à l'ennemi en étant à l'avant et même en étant positionnés à l'arrière avec des compétences de suivi. Assurez-vous d'essayer différentes combinaisons.



- Firis et la combinaison d'arts de Suelle : "Surprise de Firis"







Mix de combat



Lorsque Lydie et Suelle sont à l'arrière, vous pouvez activer le "Battle Mix" pour synthétiser un objet pour l'utiliser en combat. Les objets synthétisés pour le "Battle Mix" et le "Extra Mix", qui nécessitent des matériaux synthétisés auparavant à l'Atelier ont des effets exclusifs qui ne peuvent être obtenus que par le biais de ces deux types de synthèse.



- L'important Archeus Anima



Le "Battle Mix" nécessite un mystérieux objet nommé "Archeus Anima". Vous pouvez trouver un Archeus Anima dans les maps des mondes de peintures, mais vous pouvez également en gagner en combat.







- Synthétiser divers objets via le Battle Mix



Les matériaux qui peuvent être synthétisés sont sélectionnés à partir de vos recettes de combat, qui peuvent être obtenues en tant que récompenses quant vous réussisdez des tâches. Il y a également des objets exclusifs que seule l'une des jumelles pourra synthétiser via le Battle Mix et l'Extra Mix.







- Un retour soudain avec un mélange supplémentaire



L'Extra Mix utilise des objets synthétisés auparavant à l'Atelier. Les effets EX ne peuvent être obtenus que par cette méthode et peuvent être renforcéss en ajoutant un certain nombre de Archeus Anima, voire plus que le nombre demandé.







■ Le monde mystérieux et son opposé monde ordinaire !



Lydie, Suelle et ses compagnons vivent dans la capitale Melveille. Ici, où le temps s'écoule paisiblement, les jumelles et leurs amis marcheront en ligne droite vers leurs rêves.



Amis dans la capitale



Étant donné que vous passez vos jours àMelveille, des événements avec des personnages se déclencheront à des moments bien précis. Il est important de passer du temps avec des personnages à différents moments, non seulement pour voir les différents côtés de vos amis, mais également pour débloquer des techniques en coopération connues qous le nom de "Combination Arts".







- Lucia et Lydie rient ensembles à l'extérieur de l'Atelier Voltaire. Bien qu'étant une amie du même âge, Lucia est comme une soeur plus âgée pour les jumelles.







- Entourées de leurs mentors Sophie et Firis, les jumelles Lydie et Suelle s'essayent à la synthèse. Les compétences des jumelles ne sont pas au top, mais pour étonner leurs mentors un jour et devenir l'Atelier numéro un du pays, ils continueront de regarder vers l'avenir et à faire de leur mieux.







- Il semblerait que Corneria, apparue dans Atelier Sophie : The Alchemist and the Mysterious Book apparaîtra dans Atelier Lydie & Suelle : The Alchemists and the Mysterious Paintings . Bien qu'elle ne soit pas nécessairement pas devenue plus grande que les maisons au fil des années, elle semble sur cette image, devenue gigantesque pour une raison quelconque. Pourra-t'elle revenir à sa taille d'origine ?