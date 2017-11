Star Ocean

Étant donné que l'on est plus à un portage près sur cette génération, Square Enix en profite en ce lundi matin pour balancer le trailer de lancement pour son futur Star Ocean : The Last Hope 4K & Full HD Remaster . Cette version remasterisée offrira une résolution en Full HD sur PlayStation 4, mais également (comme le suggère son titre) une prise en charge de la 4K sur PlayStation 4 Pro et Steam. Une fonctionnalité permettant de modifier les paramètres d'images tels que les ombres et l'effet de flou a également été ajoutée. La version Steam quand a elle comprendra des fonctionnalités permettant de modifier la résolution de l'écran, il y aura également les fameux achèvements Steam, la possibilité d'utiliser le duo clavier/souris, mais également une manette classique, ainsi que la possibilité de prendre des captures d'écran sans l'interface utilisateur.



Voici pour finir la bande-annonce en question :







Star Ocean : The Last Hope 4K & Full HD Remaster sortira donc le 28 novembre sur PlayStation 4 et PC via le PlayStation Store et Steam, que ce soit au Japon, en Europe et en Amérique du Nord et ce uniquement en dématérialisé (les boîtes, ça coûte cher). Concernant son tarif, il coûtera très exactement 20,99$, ce qui fera en gros 20,99€.