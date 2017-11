Ligue 1

Grâce à une belle performance collective, le Paris Saint-Germain a dominé l’AS Monaco (2-1) en clôture de la 14e journée de Ligue 1.Dès le début de la partie, Neymar réalisait un festival dans son camp pour lancer en profondeur d’une passe merveilleuse Mbappé, qui éliminait Subasic mais ne cadrait pas devant le but vide. Après cette première occasion, le PSG continuait de pousser et Draxler, en reprenant une Madjer non cadrée de Cavani, ne parvenait pas à pousser le ballon dans la cage encore une fois vide ! Avec une grande maîtrise technique, les Parisiens maitrisaient les débats face à des Monégasques timorés.Servi dans la surface par Rabiot, Draxler trouvait, d’une passe entre les jambes de Jemerson, Cavani, qui trompait Subasic d’un tir piqué (0-1, 18e). But mérité pour le PSG ! Malgré les fulgurances de Keita, le club de la Principauté peinait à réagir avec une incapacité criante à approcher le but adverse. Avant la pause, Draxler était proche de doubler la mise mais Subasic réalisait une belle parade.Au retour des vestiaires, le match repartait sur les mêmes bases et Neymar, bien servi par Cavani, trouvait le poteau ! Dans la foulée, Subasic réalisait une nouvelle parade en détournant un lob de Mbappé. Logiquement, l’ASM craquait avec un penalty obtenu par Neymar sur une faute de Touré. Sans trembler, le Brésilien le transformait en prenant le Croate à contre-pied (0-2, 52e). Par la suite, le rythme chutait sérieusement avec des Monégasques trop imprécis.Toujours aussi facile, le PSG continuait de dérouler et Mbappé, servi par Cavani et Neymar en l’espace de quelques minutes, ratait deux duels de suite face à Subasic ! Dans la foulée, Jemerson sauvait les siens en taclant un ballon de but sur son poteau et Cavani, seul, décroisait trop sa tête devant Subasic. Paris allait-il payer ces occasions ratées ? Oui ! Sur un coup-franc de Moutinho, le malheureux Mbappé détournait le ballon dans sa propre cage (1-2, 82e).Malgré cette réduction du score, Monaco n’était pas capable d’enflammer la fin de la partie et Paris empochait une victoire méritée. Avec désormais 9 points d’avance sur Lyon et l’ASM au classement, le PSG s’envole en tête du championnat de France.