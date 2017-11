LE FAIT DU MATCH



Le pari tactique raté de Lucien Favre. Pour tenter de contrer la puissance de feu de l'Olympique Lyonnais, le technicien suisse a fait le choix de disposer son équipe en 5-3-2. Un choix loin d'être payant puisque sa formation, complètement perdue dans ce système, a pris l'eau, encaissant quatre buts en moins de 40 minutes.





LES BUTS



0-1 (5ème) : L'OL frappe d'entrée ! Dante perd le cuir au milieu de terrain, Lucas Tousart le récupère, lève la tête et ouvre le jeu sur la droite. Trouvé, Maxwel Cornet pousse son effort et sert, d'un très bel extérieur du pied gauche, Memphis Depay. Sans contrôle, le Batave reprend le cuir du plat du pied droit. Walter Benitez est pris sur sa droite.



0-2 (20ème) : Le break pour Lyon ! Tanguy Ndombele trouve Kenny Tete dans le dos de Christophe Jallet. Le latéral fixe la défense adverse et décale Maxwel Cornet, qui prend l'intervalle. L'attaquant réalise alors l'enchaînement parfait, se défaisant de Nampalys Mendy puis Marlon avant de tromper Benitez d'une frappe du plat du pied gauche.



0-3 (27ème) : Nice coule, l'OL déroule. Depuis l'axe du terrain, Houssem Aouar lève la tête et réalise une sublime passe en profondeur à destination de Mariano Diaz. D'un plat du pied droit à ras de terre, l'avant-centre des Gones fait mouche et trompe Benitez.



0-4 (38ème) : Le doublé pour Depay ! Seri se fait subtiliser le ballon, qui revient dans les pieds de Cornet. Ce dernier décale Mariano, qui tente de partir dans un rush solitaire, avant d'être contré par Dante. Le cuir parvient jusqu'à Depay, qui, depuis l'entrée de la surface, décoche un plat du pied droit millimétré.



0-5 (ème) : Cinquième but pour l'OL ! Myziane Maolida est parfaitement servi par un extérieur du droit de Ndombele. Le jeune attaquant pousse son effort sur le côté gauche, résiste à Tameze puis trompe Benitez d'une frappe croisée du gauche.

L'HOMME DU MATCH



Tanguy Ndombele (OL). Présent dans tous les bons coups, le jeune milieu de terrain a délivré une prestation XXL sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Utile à la récupération, il a surtout fait merveille dans la transition défense-attaque, réalisant plusieurs percées intéressantes. Passeur décisif sur le cinquième et dernier but des siens.







LES NOTES



Nice : Benitez (3) - Souquet (3) puis Lees-Melou (5), Marlon (2), Dante (Cap.) (2,5), Le Marchand (3), Jallet (3) - N.Mendy (3,5), Tameze (3), Seri (2,5) puis Lusamba (4) - Pléa (4), Balotelli (5,5).



OL : A.Lopes (Cap.) (6) - Tete (6,5), Marcelo (7), Diakhaby (6), Marçal (6) - Ndombele (8,5), Tousart (7), Aouar ( 8 ) - Cornet (8,5), Mariano Diaz (7), Memphis Depay (8,5).







LES CONSÉQUENCES



Nice - qui a terminé à dix suite à l'exclusion de Marlon - est complètement passé à côté de cette rencontre et confirme ses grandes difficultés du moment en championnat. Seul Mario Balotelli a surnagé dans ce marasme. Avec ce lourd revers, les hommes de Lucien Favre reculent à la 18ème place du classement (14 points). Désormais barragiste, le Gym devra impérativement réagir à Toulouse, mercredi soir (19 heures, 15ème journée de Ligue 1).



L'Olympique Lyonnais, de son côté, a parfaitement réagi suite au match nul et vierge concédé face à Montpellier (0-0) dimanche dernier. Privés de Nabil Fekir, malade, les Rhodaniens ont rendu une copie admirable sur la Côte d'Azur. Avec ce large succès, les hommes de Bruno Genesio s'installent provisoirement à la 2ème place du classement (29 points). Une embellie à confirmer dès mercredi soir face à Lille (19 heures, Groupama Stadium).