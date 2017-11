Vairon's Wrath

Voilà c'est tout pour aujourd'hui ! Le concours prendra fin le dimanche 26 novembre 2017 à midi. Bonne chance à tous !

Aujourd'hui c'est la journée mondiale du jeu vidéo et pour ne pas oublier cet évènement, qui est certainement important pour la plupart des gamers que nous sommes, la Myoubouh Corp a décidé d'organiser un petit concours rien que pour vous.On va permettre à l'un d'entre vous de remporter une clef de Vairon's Wrath, jeu dont vous avez peut-être déjà entendu parler sur Gamekyo à quelques reprises.Pour cela rien de plus simple ! Rédigez un petit commentaire pour nous dire quelles sensations pourraient vous faire ressentir Vairon's Wrath et qui ne se retrouvent pas forcément dans le jeu vidéo moderne. N'hésitez pas à faire deux trois recherches sur le jeu, ou a demander à des joueurs qui ont déjà terminé le jeu sur Gamekyo, pour en apprendre un peu plus sur ce qu'il propose. Pour ceux qui ne le savent pas encore sur ce projet nous avons eu la chance d'avoir en guest le doubleur francophone de Liquid Snake (Stéphane Cornicard) pour jouer le rire démoniaque de l'antagoniste et le compositeur Josh Mancell (compositeur de Crash Bandicoot et Jak And Daxter), qui nous a proposé deux thèmes pour le jeu. Le jeu est entièrement en français !Une petite musique du jeu pour la route pour les plus curieux !P.S : Vairon's Wrath est un jeu garanti sans lootbox, mais pour ceux qui veulent nous soutenir sachez que le jeu participe aux soldes d’automne sur Steam et qu'il est actuellement à -30%.