Deux mois après son lancement, la démo arrivera sur laPlayStation 4, Xbox One, and PC.La démo contiendra 3 véhicules de course et un circuit pour que les joueurs puissent faire l'expérience.Austria’s Red Bull Ring est le circuit en question, et les 3 voituresFerrari 488 GT3Lamborghini Huracán LP610-4Formula Renault 3.5Le jeu complet compte 180 voitures, une douzaine de discipline et 60 circuits .Ca tombe bien puisque je n'ai jamais essayé ni au 1er ni au 2ème!