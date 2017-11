Cette année j'ai décidé de céder à la coutume desen créant un sondage pour les. C’est vous qui allez élire les meilleurs manga, anime, film d'animation et jeuxvidéo (Japonais), sans oublier les déceptions de l'année 2017, sans oublier votre anime le plus attendu de 2018.Au programme, nous allons revenir sur un an de sortie manga, anime et jeux-vidéo (jp), afin de déterminer le top 3, qui vous a le plus manqué, une sélection hautement explosive pour cette cuvée 2017,(un gros mois pour les résultats des votes)N'hesitez pas à donnez votre avis dans les commentaires !!