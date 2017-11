En mars dernier, V7 Entertainment lançait Old Time Hockey sur PC et PS4. Comme son nom l'indique, Depuis la sortie du jeu et l'accueil mitigé, les développeurs ont travaillé sur la version Xbox One du jeu. Aujourd'hui, les développeurs ont annoncé que le jeu va debarquer sur la Xbox One le 29 Novembre, bien que le jeu a été rebaptisé et sera maintenant connu sous le nom de la Bush Hockey Ligue.Selon les développeurs, la version Xbox One de la Bush Hockey League est également prêt pour inclure tous les DLC des éditions PS4 et PC Pour ceux qui ne savent pas ce que le jeu comprend, il y a plus de 10 équipes originales, un mode histoire du multi et une coopération locale.Vous pouvez voir la bande-annonce de lancement de Xbox One ci-dessous. Bush hockey Bush sera disponible sur Xbox One le 29 novembre.