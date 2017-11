Critiques

Je ne sais pas ce que j’ai en ce moment, mais j’ai envie de voir des séries ou des films qui parlent de vrais sujets. Je m’éloigne un petit peu du divertissement classique sur cette période. Histoire de changer un peu sans doute. Mais c’est vrai que dernièrement on a eu The Punisher qui nous parle de sujets bien sérieux et maintenant au cinéma on a Battle of the Sexes qui nous montre le traitement des femmes il y a encore quelques années. Je ne vous parle même pas de Justice League qui nous montre que les gens font des pétitions inutiles pour rien. Ça, c’est du vrai fond.Blague à part, j’attendais beaucoup Battle of the Sexes mine de rien. Tout d’abord parce qu’il s’agit du nouveau long-métrage du duo Jonathan Dayton / Valérie Faris, duo à qui nous devons Little Miss Sunshine que je ne peux que conseiller. Mais aussi parce que le casting et l’histoire me plaisaient vraiment beaucoup. Je connaissais vaguement l’histoire sur laquelle le film est basée et j’adore Steve Carell et Emma Stone. Et voir des films sur le tennis change un petit peu dans le domaine des films sur le sport.Cette année ça semble être le tennis d’ailleurs puisque nous avons également le biopic centré sur la rivalité entre Borg et McEnroe. Biopic que je n’ai pas pu voir à cause d’une distribution … disons que la qualifier de minimale serait un euphémisme. Bref, voyons ce que nous pouvons voir avec la critique de Battle of the Sexes !