Ligue des Champions

Encore une fois, le Paris Saint-Germain n'a pas fait dans la dentelle dans cette Ligue des Champions. Bien que déjà qualifié pour les 8es de finale, Unai Emery alignait encore sa meilleure équipe. Et le Celtic Glagow, corrigé 7-1, en a fait les frais.Cette rencontre débutait pourtant de la plus mauvaise des manières pour les Franciliens. Sur un corner tiré en retrait par Ntcham, Dembélé reprenait du pied droit. Sa frappe déviée par Cavani trompait un Areola pas vraiment exempt de tout reproche (0-1, 1re). Le premier but encaissé par les Parisiens dans cette Ligue des Champions. Mais les hommes d'Unai Emery réagissaient très vite.Suite à une très grosse percée de Rabiot au milieu, Neymar, excentré côté gauche, remettait les deux équipes à égalité d'une frappe croisée (1-1, 9e). Dans un grand jour, le Brésilien frappait encore un peu plus tard. A la suite d'un beau mouvement collectif, l'ancien Barcelonais, d'une frappe du gauche, trouvait à nouveau le petit filet opposé de Gordon (2-1, 22e). Puis d'une remise heureuse du dos, Neymar était cette fois passeur décisif pour Cavani, qui marquait de près (3-1, 28e). Le 150e but de l'Uruguayen sous le maillot parisien.C'est ensuite Mbappé qui trouvait le chemin des filets d'une frappe puissante dans la surface (4-1, 35e). Après le repos, Paris ronronnait avant de remettre un coup d'accélérateur en fin de rencontre. Verratti réveillait d'abord le Parc (5-1, 75e). Puis d'une superbe volée, Cavani y allait de son doublé (6-1, 79e). Dans la foulée, El Matador était l'auteur d'un gros raté mais Dani Alves, d'une énorme frappe, se chargeait de le faire oublier (7-1, 80e).Avec ce succès, Paris égale son record européen et, surtout, confirme son nouveau statut d'épouvantail européen. Le trio Neymar-Cavani-Mbappé a encore fait d'énormes dégâts.