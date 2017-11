Patch 1.06: 27 Novembre

Un nouveau mode solo, GT League, arrive le mois prochain (Décembre 2017)

Sur le principe des “modes GT” des précédents volets

d'autres courses seront ajoutées en 2018.

Nouvelle voitures: (Décembre 2017)

D’ici mars 2018, un total d’environ 50 voitures seront ajoutées au jeu. Et les mises à jour continueront !

Comme on pouvait l'imaginer, Gran Turismo Sport se prépare a recevoir son lot de contenu post lancement. Une première vague qui devrait être plutôt conséquente.L’arrivée du patch le 27 novembre marquera, en plus des voitures, l’intégration de contre-la-montre VR, de l’Éditeur de livrées, des Scapes et des modes Campagne hors ligne (vous devrez toutefois sauvegarder votre progression en ligne). Ils seront accompagnés de corrections et d’ajustements de gameplay.Dans le cadre de la mise à jour gratuite de décembre,, GT League., il sera possible de participer à une série de compétitions de coupe (de débutant à pro), afin de décrocher le titre de Champion.Les images ci-dessous vous donneront un aperçu de ce qui vous attend ;Une nouvelle série de voitures dans une mise à jour gratuite en décembre :Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD)Nissan Skyline GT-R V・spec II (R32)Nissan Skyline GT-R V・spec II Nür (R34)Ford F-150 SVT RaptorLamborghini Countach LP400Ferrari F40Ferrari Enzo FerrariKTM X-BOW RSuzuki Swift SportVolkswagen Sambabus Typ 2 (T1)Chris Holstrom Concepts 1967 Chevy NovaChevrolet Corvette Stingray Convertible (C3)Les circuits additionnels sont également confirmés, mais aucune date n'a été communiquée pour le moment.