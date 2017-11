Séries TV

Dire que les débuts de Jon Bernthal dans le rôle de Frank Castle furent remarqués est un euphémisme. Le personnage du Punisher était clairement l’un des gros points forts retenus de la seconde saison de Daredevil. Forcément, vu son arc narratif, des discussions sur une série lui étant consacrée étaient dans toutes les conversations sur la toile. Il était donc logique d’un point de vue business pour Marvel d’annoncer une nouvelle série sur Netflix mettant Frank Castle au centre de toutes les attentions.Et même si la relation entre Netflix et Disney est pour le moment bien opaque avec l’arrivée prochaine du nouveau service de streaming que Disney compte lancer, pour le moment nous devrions savourer l’arrivée de nouvelles séries Marvel sur Netflix car de manière générale, la qualité est au rendez-vous. Je dis bien de manière générale, car il est vrai qu’Iron Fist n’était pas bien fou, et The Defenders était sympathique mais décevant quand on sait qu’il s’agissait de l' »Avengers » de Netflix.Mais dès le jour de l’annonce de la sortie d’une série centrée sur le Punisher, les attentes étaient très présentes. Alors, est-ce que Marvel’s The Punisher tient toutes ses promesses ? Voyons ça ensemble ! Bien entendu, l’article sera sans spoils.