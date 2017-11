Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Reikon Games

Genre : Action/Twin Stick Shooter

Sortie sur PC/PS4/XOne

Disponible depuis le 26 Septembre

Moteur : Unreal Engine 4

Mise à jour gratuite :

-Un mode speedrun

-Nouvelles armes

-Nouvelles exécutions d'adversaire

-Nouveaux habits

-2 nouvelles musiques

Site du jeu