LE FAIT DU MATCH



La défense à cinq, ça marche toujours ! L'OL était prévenu, le MHSC joue à cinq derrière, et Vitorino Hilton est le chef d'orchestre d'une défense pailladine souveraine... Au même tire que le PSG et l'ASM, la meilleure attaque de France, privée de Fekir, n'a pas su créer de décalages. Au contraire, les Héraultais semblaient plus à même de surprendre le Parc OL au détour d'un contre bien placé. Il n'en a rien été, les occasions sont trop rarement allées à leur terme.





L'HOMME DU MATCH



Junior Sambia. L'ancien des Chamois Niortais ne s'est pas laissé impressionner ! Face à un milieu de terrain renforcé, et à trois attaquants théoriquement remuants, le poumon montpelliérain s'est montré très précieux dans la récupération et l'orientation du jeu. Moins rugueux que Facundo Piriz, il a fait preuve d'une belle qualité technique, et a même apporté le danger sur coup de pied arrêté.





LES NOTES



OL : Lopes (6) - Tete (5), Marcelo (5.5), M.Diakhaby (6), Fer.Mendy (5) - Ndombele (5), Tousart (5.5), Aouar (5.5) - Cornet (3.5), Mariano Diaz (4.5), Depay (4).



MHSC : Lecomte (6.5) - Aguilar (5), Mukiele (5.5), Hilton (7), Mendes (4.5), Roussillon (6) - Sambia (7.5), Lasne (5.5) - Piriz (5.5) - Ninga (3), Sio (5).