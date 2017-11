En terme de, on a tendance à dire que dans les années 90, il y eut, et les autres. Même encore aujourd'hui, seul le plombier à moustache a sut véritablement braver le temps et survivre aux assauts des nouvelles technologies 3D.Si aucune n'a sut égaler la toute-puissance commerciale du fer de lance de, reste que parmi eux, et arrivé relativement tardivement (1995) dans la guerre des mascottes,fait office de petit séisme.(alors qu'en vérité, il est édité la toute première fois sur la Jaguar d'Atari, quelques jours auparavant),. Les challenger se sont longtemps alignés pour essayer d'attaquer Mario de front, et aucun n'aura réussi à faire mieux que la production de, le jeunot frenchy de l'industrie.. Planer, se balancer à des crochets, glisser… et même chevaucher un moustique géant.Rayman réussi son pari de dépoussiérer le genre "mais pas trop" et dès son premier opus s’octroie une forte personnalité et un capital sympathie certain. Rayman devient plus ou moins une petite mascotte de la Playstation et le succès grandissant de cette dernière sera indissociable du gain de popularité du p'tit gars sans bras ni jambes d'Ubisoft Montpellier.La bande-son fait montre d'une personnalité débordante et du caractère exubérant du protagoniste. Chaque action et interaction avec les ennemi ou décors sont l'occasion d'un petit bruitage comique tandis que les musiques, sans rien révolutionner, collent très précisément à ce qui se passe à l'écran.pour illustrer la profondeur et la virginité d'une jungle à l'instar deou le déluge d'une pluie battante dans. Rayman est un jeu qui soigne son ambiance féerique et fascinante tant par son visuel léché que par son OST pétillante.Ici,, qui accompagne les touts premiers sauts du héros (comme qui dirait un tutoriel, mais à l'ancienne, non dicté par une tonne de message d'aide avec rappel systématique des touches à utiliser. Le joueur doit se débrouiller un peu tout seul pour découvrir les actions de bases de son avatar, quitte à chuter dans un gouffre par inadvertance. Intrinsèquement, Rayman reste un jeu de plate-forme très old school, fier de ses fondations 16-bits). Difficile de faire plus chaleureux, détendu et accueillant pour illustrer l'avalanche de belle couleur et la démarche amusante de Rayman vue dès le premier niveau.