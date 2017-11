1) Pourquoi être séduit ?

2) Une durée de 2h pour un film tel que Justice league ?!

3) Et sur le côté sérieux, réaliste et sombre ?

4) Conclusion ?

Pour commencer cette critique, à titre d'introduction, j'avais avant de voir le film, une certaine appréhension. Ayant adoré Man of Steel et Batman v Superman, et au vu des trailers montrant un style décontracté et blagueur, j'avais certaine craintes. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas suivre l'actualité de Justice league pas à pas et de juger (avec le moins de news possible) le film en salle. Et résultat ? Je fus littéralement séduit.Après un Dawn of Justice au ton très sérieux et réaliste (avec une touche de sombre), cette trilogie DC avait besoin de lumière... de plus d'optimisme. Et c'est là que JL arrive à pic.On ramène de la lumière à des personnages qui en avaient gravement besoin comme Batman et Superman par exemple. On nous met un flash marrant sans tomber dans du lourd, un cyborg et aquaman bien intéressant, une Wonder Woman vraiment Wonder... Non sur le plan des personnages, c'est du tout bon.En tant que fan absolu de Superman, j'ai été littéralement conquis :- Lors de son retour dans notre Monde, j'ai trouvé l'idée de le faire ramener avec les cubes un peu trop facile... Je veux dire, je m'attendais à un retour plus epic. Mais en ayant regardé les scènes suivantes, ainsi que l'intervention de Lois... J'ai clairement changé d'avis et bien compris ce qu'on voulait dire : j'ai adoré.- L'autre scène qui m'a fait presque pleuré, c'est ses retrouvailles avec sa mère Martha... (OMG)... tellement émouvante cette scène.On a un enchaînement de scènes logiques, avec surtout des combats de puissances logiques et respectés par rapport aux comics. Je pense notamment au combat de Superman vs Justice league ou de la Justice league vs Steppen Wolf.Sur le plan des musiques (sur les nouvelles), je n'ai pas trouvé qu'elles étaient mémorables mais si certaines étaient plaisantes à entendre.Bref, le tout s'enchaînait bien mais il y a tout de même quelques petites choses qui me laissent un goût amer en bouche, des choses assez frustrantes...Que je le dise tout de suite : ce film mérite clairement 1h de plus ou en tout cas une bonne demie-heure pour raconter, tout ce qu'il à a raconter ! Je pense notamment à certaines scènes coupées des trailers qui me restent en travers de la gorge...!!!! On en a besoin !!!On va pas se mentir : suite au bad buzz qu'on a eu sur BVS (merci aux gamins immatures pleurnicheurs pour ça), la Warner a décidé de changer le ton de JL : plus léger, plus cool... Alors est-cela est un problème ici maintenant avec JL ?Je répondrais non. Après BVS, on avait besoin d'un film plus lumineux, plus léger. Quelque chose qui nous inspire de l'espoir. Mais ça veut aussi dire qu'un film comme BVS a été nécessaire et pour ma part, je ne regrette absolument pas ce dernier. Puisque BVS a lui seul justifie en quelque sorte le ton léger de JL.Ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie on a des moments joyeux et moments vraiment sombres et tristes... L'un ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi je pense que nous devons avoir un équilibre dans cette trilogie entre darkness et light.On a abandonné le côté sérieux dans JL (enfin sérieux, je dirais plutôt réaliste) pour montré que ça y est : la lumière est là, l'optimisme est là, on est arrive au bout du tunnel. Et puis il n'y avait pas besoin d'ajouter d'autres choses " Dark " à l'univers : BVS s'en est très bien chargé et la fait avec brio.Ce film incarne cette conviction. Tout comme il incarne ce qu'a dit Jor-el à Clark dans MOS :Cette phrase, cette citation résume à elle seule la trilogie de Superman, c'est à dire ce que nous avons eu avec MOS, BVS et maintenant JL.Après OUI. Ceci étant dit, il ne faudrait pas, surtout pas, abandonné le style/ côté réaliste des précédents films puisque là ça ne marchera plus. JL est l'exception confirmant la règle, la réponse à BVS logique d'un point de vue scénaristique. Mais pour les autres films on doit vraiment retournés sur des choses plus " réalistes " si je puis me permettre.Ce film est à aller voir. Clairement. C'est la conclusion de la trilogie Superman et putain c'est bon. Si vous êtes fan de comics, vous allez bien aimer. Si vous êtes fan de Superman, vous allez surkiffer ! haha.Qui plus est, on y retrouve plusieurs scènes tirées des comics comme la poursuite du paradémon par Batman (par exemple) au début dans la ville.Après il y en a un autre point que j'aimerais souligner, c'est les gens qui disent " osef, c'était pas assez dark, batou était trop gentil, on veut du sang "... Je pense qu'on a vraiment une société malade de nos jours : on préfère plus des gens remplis de noirceurs et souffrances plus que des gens qui nous insufflent de l'espoir et de l'optimisme... Rien qu'à voir la'adoration qu'on certains pour le personnage de Batman... je pense qu'on a un vrai problème de société là. Enfin là par contre, c'était vraiment plus un avis subjectif qu'autre chose ^^Autre point intéressant, j'ai vraiment eu l'impression de voir un épisode de la série animé justice league (vous savez celle qui passait quand on était gosses ^^)... J'étais en extase haha.Bref, j'ai beaucoup aimé ! Et vous ?